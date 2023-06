Tech of Tomorrow стартира на 23 юни с ексклузивен блиц разговор с ръководителя на Microsoft Калин Димчев

Ексклузивен блиц разговор с Калин Димчев, Country Manager на Microsoft за регион „Адриатикс“ и България, ще даде началото на новото издание на специализираното събитие Tech of Tomorrow, което водещият икономически сайт Investor.bg организира на 23 юни от 14:00 часа в Интер Експо Център, зала „Витоша“. В разговора Димчев и главният редактор на водещия икономически сайт Бойчо Попов ще търсят отговор на въпроса кой в крайна сметка ще бъде победителят в надпреварата за Изкуствения интелект. А какъв по-подходящ лектор от този, тъй като именно Microsoft е смятана за лидер в момента благодарение на големите си инвестиции в OpenAI – стартъпът зад ChatGPT.

В рамките на самата конференция мениджъри на водещи иновативни компании ще представят успешни примери за това как иновациите продължават да променят бизнеси и създават нови възможности. В рамките на три дискусионни панела участниците ще споделят своето виждане за глобалния отпечатък на технологиите върху бизнеса, града и живота ни в ежедневието и ролята на ИИ. Всеки, който желае да присъства на Tech of Tomorrow, е необходимо да се регистрира предварително безплатно на страницата на конференцията в Investor Media Pro.

Първият панел Navigating towards new superpower - Innovations in tech с модератор Елена Кирилова, технологичен редактор на Investor.bg, ще насочи зрителите към технологичните иновации в бизнеса. Участниците в дискусията ще бъдат Милко Славов, главен технологичен директор на KER TOKI POWER; Теодор Линкин, управляващ партньор - PROFILINK и Николай Павлов, директор „Връзки с инвеститорите“ и член на СД на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт.

По време на втория панел Creating the Next Finance Big Thing - fintech, blockchain, web 3.0, cyber-security участниците Вихрен Славчев, съосновател и изпълнителен директор на Мнемоника; Иво Боянов, ръководител на Дирекция „Нормативно съответствие и защита на лични данни“ към MFG и Георги Пенев, директор на Българска Финтех Асоциация (БФА), ще обърнат внимание на възхода на изцяло дигиталното банкиране, все по-интелигентният изкуствен интелект, и на това как се улавят и съхраняват данните при биометричните плащания, както и на още теми, засягащи технологичния сектор. Модератор на панела ще бъде Бойчо Попов, главен редактор на Investor.bg и водещ в Bloomberg TV Bulgaria.

A New Generation takes up the torch: service е темата на трети панел на експертната бизнес конференция Tech of Tomorrow с модератор Елена Кирилова. Фокусът на дискусията ще бъде върху услугите с ИИ, възможностите на ИИ, ИИ и HR пазара и работните места на бъдещето. Участници ще бъдат Борис Колев, социален предприемач и създател на Nploy; Петър Бънков, директор на Експертния център на FlixMobility и Александър Райчев, изпълнителен директор на LivePerson България.

Пълната програмата на Tech of Tomorrow и информация за всеки един от експертите участници в специализираното събитие могат да бъдат разгледани в Investor Media Pro, където всеки може да се регистрира безплатно за присъствие на място на конференцията.

Основни партньори на Tech of Tomorrow са MFG, ТОКИ, ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, А1 и tbi bank.

Събитието се организира с подкрепата на Мнемоника, ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ ЕАД, Concord Asset Management, Select asset Management, Devin Изворна, Винарна Ловико Сухиндол, Mascaret, J Point + и Тускани чоколато.

Институционални партньори са Българска стартъп асоциация (BESCO), Българската финтех асоциация, Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Френско-българската търговска и индустриална камара, Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), CEED Bulgaria и Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE).

Медийни партньори на Tech of Tomorrow са Bloomberg TV Bulgaria, Dnes.bg, Rabota.bg, сп. BGLOBAL и The Recursive.