Калин Димчев, Microsoft: ИИ ще даде време за повече креативност на служителите

Изкуственият интелект и многото лица на дигитализацията бяха анализирани от водещи експерти в сектора по време на тазгодишното издание на Tech of Tomorrow, организирано за шеста поредна година от икономическия сайт Investor.bg. Конференцията се проведе миналия петък, 23 юни, в Интер Експо Център.

Събитието започна с представяне на ролята на ИИ в обществото и като цяло в световен мащаб. В разговор между Калин Димчев, Country Manager на регион Адриатикс и Country Manager за България в Microsoft, и главният редактор на Investor.bg, Бойчо Попов, стана ясно, че идеята на технологиите е да подобрят живота, обхващайки различни сектори като здравеопазване, културно наследство и човешки права.

„Изкуственият интелект е тема, по която чуваме много въпроси, по която много се мисли, но имаме малко отговори“, коментира Калин Димчев и посочи, че най-много се инвестира в технологии, свързани с обработка на данни и облачни платформи, там, където в световен мащаб може да се променят технологиите и от тях да има полза при опазване на земята, въздуха и околната среда.

По негови думи ИИ ще помогне в професиите на бъдещето като изпълнява по-бързо задачи при създаване на документи, но това ще даде възможност и време за повече креативност от страна на служителите.

Дигитализацията и нейното развитие в ерата на ИИ беше на фокус в първия панел на Tech of Tomorrow. Нейната роля в енергетиката представи Милко Славов, главен технологичен директор на KER TOKI POWER. Според него основен проблем пред въвеждането на технологичните иновации в енергетиката е технологичната обезпеченост на всички участници в системата.

„Изкуственият интелект със сигурност има място в енергетиката, но не и под формата, която може би всички си представят – чат ботове и др., а по-скоро в предвиждането на повреди и планирането на самата система“, допълни той.

Теодор Линкин, управляващ партньор в PROFILINK, посочи основната функция на дигитализацията в компанията за производство на ПВЦ профили, а именно изграждането на постоянна свързаност, за да може всички да са на един протокол и на един език.

„Дигитализацията има страшно много лица, които са постоянно сменящи се и не е достатъчно просто да се купи една система. Най-сложното е цялата електронна обезпеченост както на обществото, така и на колеги и партньори. Дигитализацията – това е едно упражнение в change мениджмънта“, обясни за аудиторията Линкин.

В дискусията на тема Navigating towards new superpower - Innovations in tech се присъедини и Николай Павлов, директор „Връзки с инвеститорите“ на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт и член на Съвета на директорите, който беше категоричен, че технологичният сектор не е панацея. Според него ИИ със сигурност ще повлияе на вълната нови компании, които не е невъзможно да победят големите наложени играчи, но едва ли ще настъпи повсеместен крах.

Финал на първи панел постави темата за дигиталния мениджмънт. Благовест Йорданов, управител на ID Consult, изрази надежда, че изоставането в дигитализацията на сектора ще бъде преодоляно.

„Какво е мястото на стартъпите, имат ли шанс да нахлуят много сериозно? ChatGPT го показа. Тази демократизация дава възможност на малки, гъвкави екипи да победят великана, ще виждаме Давид срещу Голиат. Тези стартъпи са с изключителен потенциал и петима или трима експерти може да се окажат ключови“, добави Йорданов.

Втори панел на технологичния форум, модериран от Бойчо Попов, на тема Creating the Next Finance Big Thing - fin-tech, blockchain, web 3.0, cyber-security, съсредоточи разговора между участниците в дигиталното банкиране и информационната сигурност.

„Изкуственият интелект може да се впрегне, за да се обучава поведението на клиентите при дигиталното банкиране“, изрази мнение по темата Иво Боянов, ръководител на Дирекция „Нормативно съответствие и защита на лични данни“ към MFG.

Относно използването на личните данни и информационната сигурност, Добрин Добрев, главен директор „Информационна сигурност“ в tbi bank, обясни, че се засилва използването на изкуствен интелект при атака към клиентите, което задължава финансовите институции да засилят сигурността. Пред аудиторията експертът призна, че все още не е ясно как се свързва телефонен номер с локация и как тази информация влиза в базата данни.

„Използването на изкуствен интелект при разбиване на пароли е много кратко, най-добрата защита за потребителите е верификация при идентификация, която остава най-сигурния начин да предпазване от измами“, допълни Добрев.

Георги Пенев, директор на Българска Финтех Асоциация (БФА), потвърди, че технологиите осигуряват безплатни плащания, които се предлагат от финтех, и хората се възползват от конкуренцията. Според него едва когато технологията е евтина и има конкуренция, хората ще оценят компаниите. На сцената на Tech of Tomorrow той коментира, че „все повече са тези компании отвън, които искат да работят на българския пазар“.

Основните заплахи за сигурността бяха представени от Вихрен Славчев, съосновател и изпълнителен директор на Мнемоника. Според него социалното инженерство е най-сериозното предизвикателство за пробив след като са подадени данни и предупреди, че страхът остава най-силното чувство, затова остава рискът, че представяме данните навсякъде, където ги поискат.

„В банките непрекъснато вървят одити, за да се следи спазването на регулациите. Предизвикателство през следващите две години ще е опазването на информацията и спазването на изискванията на европейската директива DORA, която повишава изискванията за киберсигурност. Нейната цел е да запази оперативната устойчивост на цифровите технологии в ЕС и да гарантира, че финансовият сектор може да се запази при сериозни оперативни смущения“, допълни Добрин Добрев по темата.

Форумът, който за шеста година очерта актуалните теми, свързани със следващото поколение иновации за бизнеса и градското развитие, които са подпомогнати от ИИ, закри тазгодишното си издание с финален трети панел на тема A New Generation takes up the torch: service.

На сцената на Tech of Tomorrow Борис Колев, съосновател на Nploy, коментира, че един много голям процент от работата ще се автоматизира и това е неизбежно. Що се отнася до наболелия въпрос за творческите професии, според него те няма да изчезнат, просто всичко ще стане по-бързо.

По отношение на притесненията за ИИ Петър Бънков, управляващ директор на Flix Bulgaria, направи сравнение с механизацията на полето – „няма да свърши светът, това са едни дигитални помощници", коментира той. Въпреки това Бънков подчерта, че са необходими специални рамки и ограничения, но те ще улесняват процеса. Експертът заяви, че не вижда „апокалипсис“, а повече свободно време за хората.

Положителен поглед към развитието на ИИ даде и Александър Райчев, изпълнителен директор LivePerson България, който на въпрос за призивите на хора като Илон Мъск за замразяване на развитието на изкуствения интелект коментира, че този вид призиви са по-скоро да се укроти процеса на развитие, а не защото ИИ са голяма заплаха.

Дискусията между участниците насочи вниманието и към обучителния процес с помощта на изкуствения интелект. Като положителна страна Борис Колев посочи това, че с него процесът на обучение може да продължава през цялото време. По думи на Александър Райчев ученето е в основата на всичко.

„Чатботът може да предвиди взимането на решение на база предходна информация, тази ниша в комуникацията с клиентите е да може да се предвиди тяхното следващо действие“, посочи той и допълни, че за бизнеса е важно потребителят да направи някакъв избор.

По темата за изчезването на професии и отнемането на работни места, експертите се обединиха около твърдението, че това е естествен процес, който присъства в постоянно развиващия се свят. Участниците поясниха, че е по-вероятно професиите да изменят значението си и подхода на работа, като малко от тях ще изчезнат напълно.

