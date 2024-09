Новият формат на София Тех Парк Event PRO Forum за иновации и екологични събития ще събере професионалисти от бранша

Event PRO Forum – новият формат на София Тех Парк за иновации и устойчиви екологични практики в събитийния бизнес, ще се състои на 17 септември 2024 г. от 10.00 часа във форум “Джон Атанасов” на научно-технологичния парк.

Първото издание на форума е на тема “Бъдещето на устойчивите събития” и е посветено на актуалните тенденции в събитийната индустрия в контекста на дейностите по подготовка и провеждане на мероприятия. Event PRO Forum има за цел да надгради нивото на услугите в сектора у нас и да постави на фокус съвременните аспекти и предизвикателствата пред бранша. Форумът ще събере български и международни професионалисти от всички сектори на бранша.

Сред темите на пилотното издание на формата ще бъдат развитието на индустрията в България, организирането на събития по екосъобразен начин, намаляването на негативното влияние върху околната среда. Водещи експерти ще дискутират критериите за устойчивост на мероприятията, маркетинговите похвати за създаване на успешен и запомнящ се бранд, който да остави трайно впечатление у аудиторията, приложението на изкуствения интелект в тази бизнес сфера и други. Професионалисти ще представят и обсъдят и най-успешните стратегии за привличане на нови аудитории и спонсорства. Основна цел на Event PRO Forum е и събитието да се превърне в платформа за улесняване и стимулиране на бизнес връзките в сектора, за обмяна на опит и природосъобразни политики и практики за екологичното бъдеще на индустрията.

Event PRO Forum ще събере над 20 водещи български и международни лектори, десетки представители на компании от сектора, както и утвърдени организации, създатели на едни от най-популярните формати у нас. По време на форума посетителите ще могат да разгледат и специалната експо зона, в която ще се представят утвърдени доставчици на услуги в сектора.

Днес индустрията на събитията се развива бързо, изисквайки засилено сътрудничество и иновативни технологични решения. На фона на климатичните промени и борбата за опазване на околната среда, приемането и прилагането на устойчиви практики в глобален план става все по-важно и наложително за успеха на компаниите от бранша.

Организатор и домакин на Event PRO Forum, посветен на насърчаването на зелена и иновативна събитийна среда, и популяризирането на най-добрите примери за устойчиви събития, е първият в България научно-технологичен парк - София Тех Парк.



Партньори на Event PRO Forum са: Dynacord, proTechnica Event, Right Rental, Tyent Bulgaria, Red Devil Catering, Matti Events and Fine food, Cult Gourmet Catering, Urbo Studio, Streamer.bg, Fylmo, Those Things Studio, Hilton Sofia, Digital4, Цветни идеи, Event Barman и Chateau Copsa.

Медийни партньори: Bloomberg TV Bulgaria, Investor.bg, Dnes.bg, в. „24 часа“, Economic.bg, Kmeta.bg, Invest in Bulgaria, Influencer Media Bulgaria и DEV.bg.

Информация, програма и билети: www.sofiatech.bg/eventpro

