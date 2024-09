Китай намаля лихвите по съществуващите ипотечни кредити

Китайската централна банка заяви в неделя, че ще каже на банките да намалят ипотечните лихви за съществуващи жилищни заеми преди 31 октомври, като част от всеобхватни политики за подкрепа на пазара на имоти в страната, докато икономиката се забавя, пише Reuters.

Търговските банки трябва на партиди да намалят лихвените проценти по съществуващите ипотеки до не по-малко от 30 базисни пункта (bps) под основната лихва по кредита (LPR), референтната лихва на централната банка за ипотеки, според изявление, публикувано от Народната банка на Китай (PBOC).

Очаква се да намали съществуващите лихви по ипотечните кредити средно с около 50 базисни точки. В цял Китай тази година бяха въведени редица политики, включително намаления на коефициентите на първоначална вноска и лихвените проценти по ипотечните кредити, за да се подпомогне засегнатият от кризата пазар на имоти в Китай.

Но мерките за стимулиране се борят да стимулират продажбите или да увеличат ликвидността на пазар, отбягван от купувачите, който остава голямо препятствие за по-широкия икономически растеж.

В допълнение към тези усилия град Гуанджоу обяви премахването на всички ограничения върху покупките на жилища, докато Шанхай и Шенжен заявиха, че ще облекчат ограниченията върху покупките на жилища от неместни купувачи и ще намалят минималния коефициент на първоначална вноска за първи купувачи на жилище до не по-малко от 15 %.

Reuters съобщи в петък, че Шанхай и Шенжен планират да премахнат ключови оставащи ограничения, за да привлекат потенциални купувачи.

Данните, свързани с имотите, публикувани по-рано този месец, показват, че цените на новите жилища са паднали с най-бързия темп от повече от девет години през август, а продажбите на имоти са се свили с 18,0% през първите осем месеца на годината.

Намаляването на лихвените проценти по ипотечните кредити, предвидено от централната банка, има за цел да облекчи ипотечното бреме на собствениците на жилища, като се стреми да стимулира пазара на имоти и слабото вътрешно потребление.

"Тъй като пазарно ориентираните реформи на лихвените проценти продължават да се задълбочават и съотношението търсене и предлагане на пазара на недвижими имоти претърпява големи промени, настоящият механизъм за ценообразуване на ипотечните лихви разкри някои недостатъци", се казва в изявлението на PBOC.

"Тъй като обществеността показва силни реакции (на ситуацията), механизмът се нуждае от спешни корекции и оптимизация", добави PBOC.

Най-големите четири държавни банки в Китай, включително Industrial and Commercial Bank of China Ltd (601398.SS), отваря нов раздели China Construction Bank Corp (601939.SS), отваря нов раздел, казаха, че ще отговорят активно на политиката и насърчават организираното коригиране на съществуващите лихвени проценти по ипотечните кредити. овечето местни власти, с изключение на някои мегаполиси, включително Пекин и Шанхай, вече премахнаха лихвите по ипотечните кредити.

Предишните намаления на ипотечните лихвени проценти облагодетелстваха предимно новите купувачи на жилища, оставяйки съществуващите собственици на жилища с по-високи лихвени заеми. Това доведе до бързане на домакинствата да изплатят съществуващите ипотеки предсрочно , което допълнително ограничава разходите и потреблението на домакинствата.

Неизплатената стойност на индивидуалните ипотеки възлиза на 37,79 милиарда юана (5,39 милиарда долара) в края на юни, което е спад от 2,1% на годишна база, според официални данни. PBOC също така обяви в неделя, че ще удължи мерките за подкрепа на заемите за развитие на недвижими имоти и доверителните заеми на разработчиците до края на 2026 г., за да отговори по-добре на търсенето на финансиране на разработчиците.

