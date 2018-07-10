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Renault пуска на пазара 3 нови електрически камиона

Първият идва на пазара в Европа през септември
10 юли 2018 20:42, Красимир Ангелов
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Renault пуска на пазара 3 нови електрически камиона
Снимка: Renault

Renault подготвя три нови електрически камиона, които ще се появат на европейския пазар тази година и през 2019 г., съобщи френският автомобилен производител.

Първо - през септември 2018 г., ще излезе второто поколение на товарния бус Renault Master Z.E. Той ще бъде оборудван с електродвигател с мощност 78 коня и литиево-йонна батерия с капацитет 33 кВт/ч, осигуряваща пробег до 200 км с едно зареждане.

През следващата година ще започнат продажбите на 16-тонния Renault D Z.E. и 26-тонния Renault D Wide Z.E. По-лекият модел ще бъде оборудван с електродвигател с мощност 250 к.с. и батерия с капацитет 200 или 300 кВт/ч, осигуряващи пробег до 300 км.

Тежкият камион ще бъде оборудван с два електрически мотора с обща мощност над 500 коня, които ще получават енергия от батерия с капацитет 200 кВт/ч, осигуряваща автономия до 200 км.

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По публикацията работи: Красимир Ангелов

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тхб преди 2 месеца
най- вероятно по пътя ще се направят отсе4ки за зареждане в движение с пантографи! с 2 комплекта батерии - едната работи а в продължение на 1 4ас или 60 км с пантографа под жицата зареждаш тира!! тая идея не сум я патентовал! :)
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Аз преди 2 месеца
Нали спииди пробваха с електричките, нещо изчезнаха.. А тесла щеше да пуска камион някога си.... Тоя измамник мъск да затваря цирка. Нито колите нито камионите му струват...
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Бизнесмен преди 2 месеца
Камионите и бусчето(на снимката) са за регионален транспорт(соло камион с борд) за зареждане на магазина от склада примерно. И дизеловите им аналози не минават повече от 200км на ден, щото стават нерентабилни. То че в БГ-то всеки кара камион какъвто има и както му дойде е съвсем друг въпрос, ама тука дето сте се събрали камион сте виждали само като минава по пътя, но пък сте баси специалистите!!!
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Анонимен преди 3 месеца
До до 1 2 3

Разбираш ли си какво си надраскало???
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до 1 2 3 преди 3 месеца
Не се напъвайте да мислите, че може … да се само контузите :) Ко викате: " тея пък тъпаци ел. тирове направили!" Не виждате смисъл, в Търговище трябвало да зареждате батериите, с една дума … да ги спирт преди да са ги почнали, а?.... хахах ….

п.с. Те, хората, не ги правят за … диви селтаци, като в нашета мила Родина, спокойно тука ще си караме дизела … и сме му е**** майката и на тъпите французи, на замърсяването, на ел. ТИР-овете им :)
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КЕКС преди 3 месеца
Ами с пробег от 200 км докъде ще стигне?
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КЕКС преди 3 месеца
Значи тръгва такъв камион от Варна за София. На Търговище трябва да спре, да зареди батерията за няколко часа, щото до Търново може и да не успее да додрапа. След това с още една спирка, след 2-3 дни може и да стигне до крайната си дестинация.
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Анонимен преди 3 месеца
От малките камиони има някакъв смисъл да са на ток ама голям ТИР на ток ми се струва безсмислено. Един вагон във влакова композиция върши същата работа. Всички разлики са въпрос на логистика
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