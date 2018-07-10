Renault пуска на пазара 3 нови електрически камиона

Renault подготвя три нови електрически камиона, които ще се появат на европейския пазар тази година и през 2019 г., съобщи френският автомобилен производител.

Първо - през септември 2018 г., ще излезе второто поколение на товарния бус Renault Master Z.E. Той ще бъде оборудван с електродвигател с мощност 78 коня и литиево-йонна батерия с капацитет 33 кВт/ч, осигуряваща пробег до 200 км с едно зареждане.



През следващата година ще започнат продажбите на 16-тонния Renault D Z.E. и 26-тонния Renault D Wide Z.E. По-лекият модел ще бъде оборудван с електродвигател с мощност 250 к.с. и батерия с капацитет 200 или 300 кВт/ч, осигуряващи пробег до 300 км.

Тежкият камион ще бъде оборудван с два електрически мотора с обща мощност над 500 коня, които ще получават енергия от батерия с капацитет 200 кВт/ч, осигуряваща автономия до 200 км.

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