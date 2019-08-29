Задържаха пиян шофьор, карал с 3,08 промила в Смядово

57-годишен мъж от Шумен е установен да шофира след употреба на алкохол, съобщиха от ОДМВР.



Около 20.35 часа на 28 август за проверка до жп прелеза в град Смядово е спрян лек автомобил с шуменска регистрация. Зад волана във видимо нетрезво състояние бил 57-годишният мъж.



Пътните полицаи го тествали с дрегер, който отчел 3.08 промила алкохол в издишания въздух. Мъжът е дал кръв за лабораторно изследване.



Задържан бил за срок до 24 часа в полицейското управление във Велики Преслав. Образувано е бързо производство.