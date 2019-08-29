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Задържаха пиян шофьор, карал с 3,08 промила в Смядово

Той е спрян за проверка в близост до жп прелез
29 авг 2019 11:55, Красимир Ангелов
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Задържаха пиян шофьор, карал с 3,08 промила в Смядово
Снимка: Булфото, архив

57-годишен мъж от Шумен е установен да шофира след употреба на алкохол, съобщиха от ОДМВР.

Около 20.35 часа на 28 август за проверка до жп прелеза в град Смядово е спрян лек автомобил с шуменска регистрация. Зад волана във видимо нетрезво състояние бил 57-годишният мъж.

Пътните полицаи го тествали с дрегер, който отчел 3.08 промила алкохол в издишания въздух. Мъжът е дал кръв за лабораторно изследване.

Задържан бил за срок до 24 часа в полицейското управление във Велики Преслав. Образувано е бързо производство.

По публикацията работи: Красимир Ангелов

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Напиши коментар Коментари
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алкохол байрам преди 9 месеца
Нали на мюсюлманите им е забранено да пият алкохол? Да не е поредния доволен избирател решил да се хвърли под влака.
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Реалист преди 9 месеца
Поредния избирател на *** и Курнелия, който безчинства, в районното като му хвърлят 100 кила бой, ще стане най предан поклонник на Господин Борисов
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Анонимен преди 9 месеца
Преди години връщайки се от морето се бях забутал в някакви шуменски села!Докато се усетя гледам край мене само шалвари и брадясали такета!Спирам един възрастен да го питам къде е пътя...ама оня само ме гледа щото не знае български!
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Анонимен преди 9 месеца
Годините на турчина са написани а имената не - защо ли???
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Анонимен преди 9 месеца
Тоя на мотика е бил :) Ама и него го чака дървото някъде там. Хаха
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