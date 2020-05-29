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Мъж ограби и преби свой познат във Велико Търново

Инцидентът е станал в таванско помещение в старата столица
29 май 2020 10:36, Красимир Ангелов
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Мъж ограби и преби свой познат във Велико Търново
Снимка: БГНЕС

Грабеж и последвал побой разследват служители Районното полицейско управление във Велико Търново.

Снощи в 22,30 часа е получен сигнал за постъпил в Спешна помощ – Велико Търново 20-годишен местен жител, който обяснил, че му е извършен грабеж, съобщават от Областната дирекция на МВР.

Изпратеният на мястото полицейски екип е установил, че същата вечер в таванско помещение на жилище в града на потърпевшия е бил нанесен побой от 21-годишен мъж от Велико Търново, който му отнел и мобилния телефон.

Двамата са известни на полицията. Извършителят се издирва.

По случая е започнато досъдебно производство.

По публикацията работи: Красимир Ангелов

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Коментатор преди 4 часа
Две кралици на драмата са се пощипвали и накрая, играчка-плачка.
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Анонимен преди 4 часа
Тъкмо Видео материал бат Киро Брейка да направи за тия наркоманчетата които са от неговия град. )))
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Анонимен преди 4 часа
От такива случай на полицията не и остава ресурс и време, за да работят с превенция спрямо рисковите групи. За тези, ако имаше един закон да си платят за гориво, време и т.н., друг път ще се мъчат да се разберат сами. Като е нямало полиция преди години как са се оправяли?
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маркиз дьо саП преди 5 часа
Намирисва на неуредени гей отношения.
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