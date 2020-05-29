Мъж ограби и преби свой познат във Велико Търново

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Снимка: БГНЕС
Грабеж и последвал побой разследват служители Районното полицейско управление във Велико Търново.
Снощи в 22,30 часа е получен сигнал за постъпил в Спешна помощ – Велико Търново 20-годишен местен жител, който обяснил, че му е извършен грабеж, съобщават от Областната дирекция на МВР.
Изпратеният на мястото полицейски екип е установил, че същата вечер в таванско помещение на жилище в града на потърпевшия е бил нанесен побой от 21-годишен мъж от Велико Търново, който му отнел и мобилния телефон.
Двамата са известни на полицията. Извършителят се издирва.
По случая е започнато досъдебно производство.