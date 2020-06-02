Задържан е мъж, шофирал с 2,40 промила в Омуртагско

Полицията задържа мъж, шофирал с 2,40 промила алкохол в Омуртагско. По случая е започнато бързо полицейско производство, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Търговище.



При полицейска проверка вчера на третокласен път в община Омуртаг е установено, че правоспособен 25-годишен мъж от село Змейно управлява в посока към населеното място "Фолксваген Голф" пиян.



С "Дрегер" е установена концентрация на алкохол в издишания от него въздух 2,40 промила. Проверката е показала и че лекият автомобил е собственост на мъж от село Великденче.



Водачът е отказал кръвна проба за химическо изследване. Задържан е в Районното управление в Омуртаг.