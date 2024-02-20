Èçìàìèõà ìúæ îò Øóìåí ïðè ïîêóïêà íà àâòîìîáèë

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Ñíèìêà: ÁÃÍÅÑ
Ìúæ íà 23 ãîäèíè îò Øóìåí å èçìàìåí ïðè ïîêóïêà íà àâòîìîáèë â èíòåðíåò ñàéò, ñúîáùèõà îò Îáëàñòíàòà äèðåêöèÿ íà ÌÂÐ.
Øóìåíåöúò å ïîäàë ñèãíàë çà èçìàìàòà â÷åðà ïî îáÿä â ïîëèöåéñêîòî óïðàâëåíèå â ãðàäà. Òîé å îáÿñíèë, ÷å å ïîïàäíàë íà îáÿâà çà ïðîäàæáà íà ëåê àâòîìîáèë â èíòåðíåò ñàéò. Îñúùåñòâèë êîíòàêò ñ ïðîäàâà÷à, òúé êàòî ïðåäëîæåíàòà öåíà áèëà èçãîäíà. Òúðãîâåöúò ïðåäëîæèë äà áúäå èçïðàòåíà ïúðâîíà÷àëíà âíîñêà çà ïîêóïêàòà íà àâòîìîáèëà íà ëèçèíã.
Ìúæúò ïðåâåë èñêàíàòà ñóìà â ðàçìåð íà 4050 ëåâà. Êîãàòî îòèøúë íà ìÿñòî çà îñúùåñòâÿâàíå íà ñäåëêàòà óñòàíîâèë, ÷å å èçìàìåí.
Çà èçâúðøåíî ïðåñòúïëåíèå ïî ÷ë. 209, àë. 1 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ å îáðàçóâàíî äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî.
Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase