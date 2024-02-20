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Èçìàìèõà ìúæ îò Øóìåí ïðè ïîêóïêà íà àâòîìîáèë

Îáÿâàòà áèëà êà÷åíà â èíòåðíåò ñàéò
20 ôåâ 2024 12:40, Êðàñèìèð Àíãåëîâ
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Èçìàìèõà ìúæ îò Øóìåí ïðè ïîêóïêà íà àâòîìîáèë
Ñíèìêà: ÁÃÍÅÑ

Ìúæ íà 23 ãîäèíè îò Øóìåí å èçìàìåí ïðè ïîêóïêà íà àâòîìîáèë â èíòåðíåò ñàéò, ñúîáùèõà îò Îáëàñòíàòà äèðåêöèÿ íà ÌÂÐ.   

Øóìåíåöúò å ïîäàë ñèãíàë çà èçìàìàòà â÷åðà ïî îáÿä â ïîëèöåéñêîòî óïðàâëåíèå â ãðàäà. Òîé å îáÿñíèë, ÷å å ïîïàäíàë íà îáÿâà çà ïðîäàæáà íà ëåê àâòîìîáèë â èíòåðíåò ñàéò. Îñúùåñòâèë êîíòàêò ñ ïðîäàâà÷à, òúé êàòî ïðåäëîæåíàòà öåíà áèëà èçãîäíà. Òúðãîâåöúò ïðåäëîæèë äà áúäå èçïðàòåíà ïúðâîíà÷àëíà âíîñêà çà ïîêóïêàòà íà àâòîìîáèëà íà ëèçèíã.

Ìúæúò ïðåâåë èñêàíàòà ñóìà â ðàçìåð íà 4050 ëåâà. Êîãàòî îòèøúë íà ìÿñòî çà îñúùåñòâÿâàíå íà ñäåëêàòà óñòàíîâèë, ÷å å èçìàìåí.

Çà èçâúðøåíî ïðåñòúïëåíèå ïî ÷ë. 209, àë. 1 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ å îáðàçóâàíî äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî.
 

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Êðàñèìèð Àíãåëîâ

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Îùå ïî òåìàòà: ØóìåíèçìàìàÎÄÌÂÐ-Øóìåíïîêóïêà íà ëåê àâòîìîáèë
Îùå îò Ñòðàíàòà
Ëóäèÿò, îòâëÿêúë êîëà ñ äåöà, ïðåäè âðåìå îòêðàäíàë è ïàòðóëêà
Îùå îò Êðèìè
Ñïîíñîðèðàíî ñúäúðæàíèå
Íàïèøè êîìåíòàð Êîìåíòàðè
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üàüàüàüà ïðåäè 3 ÷àñà
Ñïîêî õîðà, ùå ãî õâàíàò èçìàìíèêà ùîì å ïî áàíêà. Âñè÷êî ñå ñëåäè.
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Àç ñúì íà 23 ïðåäè 4 ÷àñà
Äî Àíîíèìåí Îò âòîðè êóðñ â óíèâåðñèòåòà ðàáîòÿ â åäíà ñîôòóåðíà êîìïàíèÿ. Ïîëó÷àâàì ÷èñòè 6000 ëâ. êàôðàì Ìàçäà 6 2016 ãîäèíà. Òàÿ ãîäèíà ùå ñå äèïëîìèðàì è âå÷å ñúì çàäåëèë åäíà ñòîòà÷êà. 100 000 ëâ. Äà íå çàáðàâÿ-ïëàùàì 800 ëâ íàåì çà äâóñòàåí àïàðòàìåíò. Ïîìàãàì è íà ìàìà è òàòå. À òè êîé ñè?
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Ìîäåðíè âðåìåíà ïðåäè 5 ÷àñà
Êóïóâàø àâòîìîáèë îò èíòåðíåò ñàéò!Õè-õè-õèèèèè.......
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Àíîíèìåí ïðåäè 5 ÷àñà
Íèùî ìó íÿìà íà èçìàìåíèÿ áàëúê. È áåç òîâà, íàé âåðîÿòíî å ïðàõîñàë ïàðèòå íà áàùà ñè, à íå íåãîâè. Íà 23ã ñúâðåìåííèòå ìúæå íå ìîãàò äà ñè âúðæàò ãàùèòå ñàìè, ìíîãî ÷åñòî íå ðàáîòÿò è ëåæàò íà èçäðúæêà íà ìàì è òàòè, íî èíà÷å ãî äàâàò áàðîâöè è èñêàò äà êàðàò ìîùíè êîëè, çà äà âïå÷àòëÿò êèôëèòå
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Ñòàðà ïîãîâîðêà ïðåäè 5 ÷àñà
Íà *** ÷îâåê ïàðè íå ìó îòèâàò...
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ÀíîíèìåÍ ïðåäè 5 ÷àñà
ÏÐÀÂÈËÍÎ ÑÀ ÃÎ ÈÇÌÀÌÈËÈ ! ÏÚÐÂÎ ÑÅ ÏÎÄÏÈÑÂÀ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÅÍ ÄÎÃÎÂÎÐ ÏÎÑËÅ ÑÅ ÏÐÅÂÅÆÄÀÒ ÏÀÐÈ :D ÒÎÉ ÏÎ×ÍÀË ÄÀ ÏÐÅÂÅÆÄÀ ÏÀÐÈ ÍÀ ÍßÊÎÉ ÑÈ ÁÅÇ ÄÎÃÎÂÎÐ :D
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expert ïðåäè 5 ÷àñà
Êëàñèêà, ÏÐÎÑÒÈÒÅ ÕÎÐÀ , êàðàò âñå ÿêè òóïàëêè êîëè... ñèãóðíî íÿêîé ÷åðíî ÌÉÅÌÂÉÅ!...
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Àíîíèìåí ïðåäè 6 ÷àñà
Ìåðöåäåñ ëè øå êóïóâà - ãîëÿì àâàíñ 4 áîíà :)))
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Àíîíèìåí ïðåäè 6 ÷àñà
ìîì÷åòî å íàèâíî è íÿìà îïèò, î÷åâèäíî. Äàíî áúðçî íàìåðÿò èçìàìíèêà è äà âúðíå ïàðèòå äâîéíî.
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Ùî íå ãè å ìåòíàë ïðåç òåðàñàòà çà ïî-óäîáíî
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Àíîíèìåí ïðåäè 6 ÷àñà
Èìàë áîë ïàðè äàë - ñåãà äà õîäè ïåø êàòî íåìà àêúë :)))
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