Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Çàäúðæàõà íàä 40 000 ìàðêîâè ïàðôþìà â ÒÈÐ íà ÃÊÏÏ Êóëàòà

Êàìèîíúò ïúòóâàë îò Ãúðöèÿ çà Èñïàíèÿ
22 àâã 2024 10:30, Êðàñèìèð Àíãåëîâ
10
Çàäúðæàõà íàä 40 000 ìàðêîâè ïàðôþìà â ÒÈÐ íà ÃÊÏÏ Êóëàòà
Ñíèìêà: ÁÃÍÅÑ

40 490 „ìàðêîâè“ ïàðôþìà, íîñåùè ëîãàòà íà ñâåòîâíè ïðîèçâîäèòåëè, çàäúðæàõà ñëóæèòåëèòå íà îòäåë "Ìèòíè÷åñêî ðàçóçíàâàíå è ðàçñëåäâàíå" ïðè ÒÄ Ìèòíèöà Ñîôèÿ â ðàéîíà íà ÃÊÏÏ Êóëàòà, ñúîáùèõà îò Àãåíöèÿ "Ìèòíèöè".

Íà 13 àâãóñò ìèòíè÷åñêèòå ñëóæèòåëè ñåëåêòèðàò çà ïðîâåðêà òåæêîòîâàðåí àâòîìîáèë ñ áúëãàðñêà ðåãèñòðàöèÿ, êîéòî ïðåâîçâà ãðóïàæíà ñòîêà îò Ãúðöèÿ çà Èñïàíèÿ.

Â õîäà íà êîíòðîëíèòå äåéñòâèÿ ñà óñòàíîâåíè îáùî 616 êîëåòà, ñúäúðæàùè 40 490 ïàðôþìè îò ðàçëè÷íè ëóêñîçíè òúðãîâñêè ìàðêè. Òå íå ñà áèëè îïèñàíè â ïðèäðóæàâàùèòå äîêóìåíòè è å âúçíèêíàëî îñíîâàòåëíî ñúìíåíèå, ÷å íàðóøàâàò ïðàâà âúðõó èíòåëåêòóàëíàòà ñîáñòâåíîñò.

"Ìàðêîâèòå" ïàðôþìè ñà çàäúðæàíè. Äåéñòâèÿòà ïî ñëó÷àÿ ïðîäúëæàâàò.

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Êðàñèìèð Àíãåëîâ

10
Îùå ïî òåìàòà: Àãåíöèÿ ÌèòíèöèÃÊÏÏ Êóëàòàêîíòðàáàíäíè ïàðôþìè
Îùå îò Îáùåñòâî
Íàìóøêàíèÿò àïòåêàð å ñúñ çàñåãíàò âàæåí êðúâîíîñåí ñúä
Îùå îò Êðèìè
Ñïîíñîðèðàíî ñúäúðæàíèå
Íàïèøè êîìåíòàð Êîìåíòàðè
10
0
 
0
 
! Îòãîâîðè
äî 9òè, Â íåòôëèêñ ïðåäè 2 ÷àñà
íÿìà âñè÷êî îò òîðåíò ñàéòîâåòå, íî â òîðåíò ñàéòîâåòå èìà âñè÷êî îò íåòôëèêñ. Ñúùåñòâåíà ðàçëèêà :D Èíà÷å çà ðåâîëþöèÿòà, áúëãàðèíà íàé-ìíîãî ñêà÷à êàòî ãî óäðÿò ïî äæîáà. Íå êàòî ãî óäðÿò ïî îáðàçîâàíèåòî, êóëòóðàòà, êà÷åñòâîòî íà õðàíàòà - ïî äæîáà.
9
0
 
0
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 2 ÷àñà
Äî äî 7ìè Ìîæå è òàêà - Ðåâîëþöèÿ â Áúëãàðèÿ? Îò êèáè÷åùè â íåòà õîðà, êîòèî íÿìà 12 ëåâà çà Íåòôëèêñ? Îëåëå! ÕÀÕÀÕ! Òîâà áåøå äîáðî. Ñàìî çà äà âèäÿ, äàëè áè ñå ñëó÷èëî íåùî òàêîâà, áèõ íàòèñêàë çà òàêàâà ïðîìÿíà! À äàíî èìà ìàëêî ðåâîëþöèéêà, ÷å êâîòî å ñïðÿëî ...
8
0
 
0
 
! Îòãîâîðè
äî 7ìè Ìîæå è òàêà ïðåäè 2 ÷àñà
äà å, êàêòî êàçâàø, íî íà ìåí ìè òðóäíî äà ñè ïðåäñòàâÿ, íÿêîé ïîëèòèê â Áúëãàðèÿ èëè äîñòàâ÷èê íà èíòåðíåò äà èçëåçå ñ òâúðäà ïîçèöèÿ - êðàé íà òîðåíòèòå. Ìè òî ùå ñòàíå ðåâîëþöèÿ òóêà! :D
7
0
 
1
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 2 ÷àñà
Äî 5 - À è çà çàìóíäàòà ... Ïðîñòî òÿõíîòî øåô÷å, áåøå ïî-ñèëíî îò íÿêîëêî äðóãè øåô÷åòà. Àêî áåøå îáðàòíîòî, íÿìàøå è ïîìíÿò õîðàòà ïîä 40, êâî å òâà òîðåíò â áúëãàðèÿ.
6
0
 
0
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 2 ÷àñà
"Èìàøå ìàñîâè ïîçâúíÿâàíèÿ è çàïëàøâàíèÿ ñ ïðåêðàòÿâàíå íà äîãîâîðè. Çàòîâà, òîðåíòèòå ðàáîòÿò," -Äà áå ... À àêî äúðæàâàòà çàäúëæè âñè÷êè äîñòàâ÷èöè äà ãî íàïðàâÿò, êàêâî? Ùå ñå îòïèøàò âñè÷êî îò íåòà èëè ùå äàâàò ïàðè çà VPN? Àéäå ñòèãà! Çàùî íå ïðîòåñòèðà íèêîé, çà ìåíòåòà? Íåêà íå ñå ïðàâèì íà óäàðåíè - ìíîãî ìàëêî ñà òåâÿ, äåòî ùå äàäúò 200 ëåâà, êîãàòî îò ñúùàòà ôàáðèêà âàäÿ "ìåíòåòî, êåîòî å âÿðíî ñ îðèãèíàëà" çà 20.
5
0
 
1
 
! Îòãîâîðè
äî 4-òè, ïðåäè 2 ÷àñà
íå çíàÿ äàëè ïîìíèø ïðåäè 10 ãîäèíè êàêâî ñòàíà, êîãàòî Âèâàêîì ðåøèõà äà ñå ïðàâÿò íà çàùèòíèöè íà èíòåëåêòóàëíàòà ñîáñòâåíîñò è çàáðàíèõà äîñòúïà äî åäèí ïîïóëÿðåí òîðåíò ñàéò, ÷èåòî èìå çàïî÷âà ñ "Z"? Èìàøå ìàñîâè ïîçâúíÿâàíèÿ è çàïëàøâàíèÿ ñ ïðåêðàòÿâàíå íà äîãîâîðè. Çàòîâà, òîðåíòèòå ðàáîòÿò, íî ôèçè÷åñêèòå ñòîêè ñå êîíòðîëèðàò.
4
0
 
4
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 2 ÷àñà
"Òå íå ñà áèëè îïèñàíè â ïðèäðóæàâàùèòå äîêóìåíòè è å âúçíèêíàëî îñíîâàòåëíî ñúìíåíèå, ÷å íàðóøàâàò ïðàâà âúðõó èíòåëåêòóàëíàòà ñîáñòâåíîñò." - Èíòåðåñíî ìè å åäíî - íèêîé íå áàðà òîðåíò ñàéòîâåòå (ùîòî ñ 500 000 ïîñåùåíèÿ íà äåí ... îõ àê êàïÿò ïàðè÷êè îò ðåêëàìè, ñ ìèíèìàëíè ðàçõîäè), àìà àêî ñè êóïÿ íÿêàêâà îáóâàê ñ ëîãî çà 30, âìåñòî çà 130 ëåâà, âñè÷êè ïîáåñíÿâàò?!
3
0
 
5
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 3 ÷àñà
è ïîñëåäíî...ìàðêîâè ëè ñà èëè íÿìàò èçðÿäíè äîêóìåíòè...æóðíàëèñòå...òè ñè...
2
1
 
2
 
! Îòãîâîðè
Ñïåöèàëèñò ïðåäè 3 ÷àñà
Áàø ïà ìåíòåòà! Òå ñà îò Äþòè ôðåå, ñàìî äåòî èì å íàðóøåíà óïàêîâêàòà!
1
1
 
2
 
! Îòãîâîðè
Äàñêàëèöà ïðåäè 3 ÷àñà
Íå çíàì êîé íîðìàëåí ÷îâåê è ñ êîé àêúë êóïóâà ìåíòåòà ïàðôþìè è ñè ãè ïðúñêà ïî êîæàòà....
Âèæ âñè÷êè

Investor

Ïðîôèëúò íà McDonald's â Instagram áå õàêíàò
Áèçíåñ àêòèâíîñòòà â åâðîçîíàòà ïðåç àâãóñò ñå îêàçà íåî÷àêâàíî ñèëíà

BGONAIR

Ðóìåí Ðàäåâ âðú÷è íà Äèìèòúð Ãëàâ÷åâ ìàíäàò çà ñúñòàâÿíå íà êàáèíåò
Ïðîêóðàòóðàòà èñêà ëå÷åíèå çà æåíàòà, çàïëàøâàëà Äàðà Åêèìîâà è Ñàíÿ Àðìóòëèåâà

BLOOMBERGTV

Áèë Êëèíòúí: Ïî-ìëàä ñúì îò Äîíàëä Òðúìï
Áèë Êëèíòúí çà Òðúìï: Áðîéòå êîëêî ïúòè òîé êàçâà "àç"

GOL

Íîâ ïðîáëåì çàñòèãíà ÖÑÊÀ, íàïàäàòåë ñå îïåðèðà
×èñòêà: Áàðñà ðàçïðîäàâà èãðà÷è, ñúáèðà ïàðè çà òðàíñôåðè

AUTOMEDIA

Íîâîòî Renault 5 ïå÷åëè íàãðàäè, áåç äà å èçëÿçëî íà ïúòÿ
ÓÀÇ ñòàðòèðà ïðîäàæáèòå íà ìîäåë ñ... åêîëîãè÷åí äâèãàòåë

TIALOTO

Áðà÷íèòå íåâîëè íà Áåí Àôëåê è Äæåé Ëî çàïî÷íàëè îùå ïî âðåìå íà ìåäåíèÿ èì ìåñåö
Ðåêîðäèòå ãî ñëåäâàò – Êðèñòèàíî Ðîíàëäî âëåçå â YouTube è ïîñòèãíà âúðõîâî ïîñòèæåíèå

PULS

Ñåêñ ïî âðåìå íà áðåìåííîñò
Ñåêñúò å áåçîïàñåí ïðåç âñè÷êè òðèìåñòðè
Êèìúò èìà è äèóðåòè÷íè ñâîéñòâà

AZ-JENATA

3 âúïðîñà, êîèòî íèêîãà äà íå çàäàâàòå íà ïàðòíüîðà ñè
Íóìåðîëîãè÷íà ïðîãíîçà çà 22 àâãóñò

TEEN

Ìàëóìà: Äúùåðÿ ìè ïðîìåíè æèâîòà ìè
Åòî êàêâî èçäàäå ïåâåöúò
Ìåãàí Ôîêñ è Ìàøèí Ãúí Êåëè îáñúæäàëè âúçìîæíîñòòà çà áåáå
Íþçëåòúð RSS Ìîáèëíà âåðñèÿ Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+ Telegram
Èíâåñòîð.ÁÃ ÀÄ © 2001-2024 Dnes.bg
Óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå | Êîíòàêòè | Ðåêëàìà | Ïîðòôîëèî | Êàðèåðè | Ïîâåðèòåëíîñò | Êàðòà íà ñàéòà | Ëè÷íè äàííè
Investor.BG AD © 2001-2024 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |