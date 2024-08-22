Çàäúðæàõà íàä 40 000 ìàðêîâè ïàðôþìà â ÒÈÐ íà ÃÊÏÏ Êóëàòà

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Ñíèìêà: ÁÃÍÅÑ
40 490 „ìàðêîâè“ ïàðôþìà, íîñåùè ëîãàòà íà ñâåòîâíè ïðîèçâîäèòåëè, çàäúðæàõà ñëóæèòåëèòå íà îòäåë "Ìèòíè÷åñêî ðàçóçíàâàíå è ðàçñëåäâàíå" ïðè ÒÄ Ìèòíèöà Ñîôèÿ â ðàéîíà íà ÃÊÏÏ Êóëàòà, ñúîáùèõà îò Àãåíöèÿ "Ìèòíèöè".
Íà 13 àâãóñò ìèòíè÷åñêèòå ñëóæèòåëè ñåëåêòèðàò çà ïðîâåðêà òåæêîòîâàðåí àâòîìîáèë ñ áúëãàðñêà ðåãèñòðàöèÿ, êîéòî ïðåâîçâà ãðóïàæíà ñòîêà îò Ãúðöèÿ çà Èñïàíèÿ.
Â õîäà íà êîíòðîëíèòå äåéñòâèÿ ñà óñòàíîâåíè îáùî 616 êîëåòà, ñúäúðæàùè 40 490 ïàðôþìè îò ðàçëè÷íè ëóêñîçíè òúðãîâñêè ìàðêè. Òå íå ñà áèëè îïèñàíè â ïðèäðóæàâàùèòå äîêóìåíòè è å âúçíèêíàëî îñíîâàòåëíî ñúìíåíèå, ÷å íàðóøàâàò ïðàâà âúðõó èíòåëåêòóàëíàòà ñîáñòâåíîñò.
"Ìàðêîâèòå" ïàðôþìè ñà çàäúðæàíè. Äåéñòâèÿòà ïî ñëó÷àÿ ïðîäúëæàâàò.
Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase