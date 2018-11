Има сделка! Лидерите на ЕС одобриха споразумението за Brexit!

Лидерите на страните членки на ЕС одобриха сделката за Brexit, съобщи BBC.

27-те лидери дадоха подкрепата си след едночасово заседание в Брюксел.

Президентът на Европейския съвет Доналд Туск даде знак вчера, че сделката ще бъде одобрена, след като Испания се отказа от притесненията си за Гибралтар в последната минута.

Туск съобщи новината в Twitter.

EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations.