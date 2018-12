"ЕС с платформа - обяснява какво прави за хората"

Какво прави Европа за мен? Въпрос, който може би сте си задавали. Това е и името на нова платформа, с която Европейският съюз цели да се приближи до своите граждани, за да покаже, че освен неразбираемите бюрократи в далечните Брюксел и Страсбург има и друго, по-конкретно измерение.

Останалите кратки и разбираеми отговори вече са събрани на едно място – платформата "What Europe does for me".

Тя е разделена на категории – по региони и по интереси – професионални или от друг характер. И само с няколко клика можем да стигнем до своя район, град или хоби, обяснява Bulgaria ON AIR.

Платформата е достъпна на 24 езика, а информацията е синтезирана в примери.

За София, например, от сайта научаваме, че метрото е най-големият транспортен проект, осъществен с европейски пари – близо милиард лева за разширяването на първите 2 линии и още над 800 милиона – за третата.

Като част от подготовката за ключовите евроизбори през 2019 година вече е достъпна и друга платформа – за мобилизиране на активни доброволци.

Регистрираните над 1400 доброволци вече организират различни инициативи из страната. Всеки със своето послание и своя кръг от приятели, на които да го предаде.

