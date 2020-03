Няма пострадали българи при пожара в Барселона

Няма данни за пострадали български граждани вследствие на избухналия днес пожар в близост до катедралата "Саграда Фамилия" в Барселона, съобщиха от пресцентъра на МВнР.

26 души са пострадали при инцидента, един от тях е в тежко състояние. 13 души са откарани в болница заради интоксикация.

Пожарът е избухнал на улица "Енаморатс" 45 в ателие за ремонт на велосипеди. Огънят се е разпространил по вентилационните шахти и е засегнал жилищната сграда, намираща се в задната част на ателието.

Almost 30 People Injured in Fire Near Sagrada Familia in Barcelona - Emergency Service https://t.co/DMZPHBg26T