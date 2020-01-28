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Силно земетресение и в Гърция. Трусът 5.2

Не се съобщава за жертви и разрушения
28 яну 2020 18:45, Петя Славова
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Силно земетресение и в Гърция. Трусът 5.2
Снимка: БГНЕС


След силното земетресение в Турция, трус бе регистриран и в Гърция. Земетресение с магнитуд 5,2 бе усетено близо до гръцкия архипелаг Додеканези в югоизточната част на Егейско море, съобщава Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EMSC).

Земетресението е регистрирано в 15.38 часа централно гринуичко време. Епицентърът е разположен на 78 километра югоизточно от остров Карпатос, който е част от групата острови Додеканези, предава "Дарик".

По първоначална информация, огнището е на дълбочина 10 километра. Все още не е ясно дали има жертви и разрушения.



 

По публикацията работи: Петя Славова

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Боби преди 3 месеца
Народ, ще се повдигне против народ, и царство против царство;
и ще има големи трусове, и в разни места глад и мор; ще има и ужаси и големи знамения от небето.
Лука 21
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Анонимен преди 3 месеца
Ако хората не се обичат един друг,нищо няма да ги спаси.Когато дийде големият мор,само тези които изпитват любов в сърцата си към другите ще оцелеят.
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Анонимен преди 3 месеца
Да пази Бог,че само това ни липсва в
БГ-тото.
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Satira преди 3 месеца
Все едно гледам филма 2012 на живо. Климатични промени, пожари, земетресения..
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Ха преди 3 месеца
Ще е голяма изненада панелките да издържат,а новите по 1000-2000 евро квадрата
...тях да ги видим...Най -добре е да не става силен трус...И да не злобеем...че панелките ще паднат.
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Анонимен преди 3 месеца
5.2 не е силно.
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Анонимен преди 3 месеца
Преди написах ,за линеамента,който
минава през анадола и южно от нас.
Защо официално не се каза, че тази
геоложка структура,ще го докара и в
гръцко.Ако е сдвиг,ще затихне.Ако е
раздвик,може да има втора серия ,до
Албания.Защо ги е страх да кажат.
В Гърция ,няма ли геолози.При нас,
няма да дойде,само ще го депозираме.
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Професор преди 3 месеца
Лека полека наближава. Ще тресне и София и комунистите ще останат под панелките.
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