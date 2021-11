Eмоционален момент между германския канцлер Ангела Меркел и френския президент Еманюел Макрон, съобщава

"Труд".

При награждаването й с найвисокото отличие на Франция - Големия кръст на Почетния легион, след формалното ръкостискане двамата се прегърнаха сърдечно и се целунаха по бузата.

Според френски медии Макрон е благодарил на Меркел за всичко, на което го е научила и за всичко, което е направила за Европа.

След 16 години на власт Меркел е на път да се оттегли от активната политика.

За прощалното й посещение във Франция Макрон избра не Париж, а столицата на бургундските вина - Бон, департамент Код д'Ор

WATCH: Clearly a close bond between Merkel and Macron, as he bids farewell to the German Chancellor

Merkel looks quite emotional by the end pic.twitter.com/3qmbh7YC7R