Украйна порази руски склад за ракети и боеприпаси

Украинската армия е поразила тази нощ склад за боеприпаси на руснаците в окупираната Нова Каховка в Херсонска област, съобщи „Суспилне“.

На кадрите в публикуваното видео се виждат масирани вторични експлозии след попадението на украинска ракета в склада. Труха твърди, че в складовете са съхранявани ракети за мобилни ракетни системи на руската армия.

РИА потвърждава за ударите с акцент, че при украинската атака са засегнати жилищни сгради и склад за хуманитарни помощи в района на местната ВЕЦ. Самата електроцентрала не е пострадала.

The adviser to the head of the #Kherson RMA Khlan said, that the Armed Forces of #Ukraine hit a Russian warehouse with ammunition in #NovaKakhovka.

