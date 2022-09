Урмас Рейнсалу: Русия показа истинското си лице

Естония никога няма да признае резултатите от псевдореферендумите, организирани от Русия в Украйна, както и анексирането на украински земи. Това написа естонският външен министър Урмас Рейнсалу в "Туитър".

„Ние никога няма да признаем резултатите от нищожните руски „референдуми“ и незаконното анексиране на териториите на Украйна. Нашата подкрепа за Украйна е непоколебима. Това грубо нарушение на международното право и на основите на хуманността показва истинското лице на Русия. Русия ще бъде държана отговорна за своите престъпления“, заяви той.



We will never recognize results of Russia’s null & void „referenda“, illegal annex. of #Ukraine’s territories.

Our support to 🇺🇦 is unwavering. This blatant violation of int. law & pillars of humanity shows true color of Russia.

Russia will be taken accountable for its crimes. pic.twitter.com/hLXPilrY0P