Голяма победа за Олаф Шолц в Германия

Германските социалдемократи постигнаха голяма победа на изборите в Долна Саксония, съобщи РТЛ.

Вотът в региона се смяташе за много важен. Определяха го като тест за правителството на Олаф Шолц.Неговата партия запази своето мнозинство там. Консерваторите останаха втори.Шолц обяви, че е доволен от победата. Това дава допълнително доверие към неговото управление.През последните седмици имаше противоречия около неговите решения. Оспорвано беше как те успяват да се справят с икономиката.Той настоява, че има план, с който да подкрепи гражданите.