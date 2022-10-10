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Голяма победа за Олаф Шолц в Германия

Победа в изборите в Долна Саксония
10 окт 2022 19:10, Росен Стойчев
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Голяма победа за Олаф Шолц в Германия
Снимка: БГНЕС/EPA

Германските социалдемократи постигнаха голяма победа на изборите в Долна Саксония, съобщи РТЛ.

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Вотът в региона се смяташе за много важен. Определяха го като тест за правителството на Олаф Шолц.

Неговата партия запази своето мнозинство там. Консерваторите останаха втори.

Шолц обяви, че е доволен от победата. Това дава допълнително доверие към неговото управление.

През последните седмици имаше противоречия около неговите решения. Оспорвано беше как те успяват да се справят с икономиката.

Той настоява, че има план, с който да подкрепи гражданите.

По публикацията работи: Росен Стойчев

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Напиши коментар Коментари
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Анонимен преди 1 час
Всъщност голямата победа е за националистите от Алтернатива за Германия, те удвояват резултата си.
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Някой преди 1 час
Предлагам Америка да изпращат в Германия и мексиканците който им идват в повече и тези от гетата. Няма проблем. Тук са мама Меркел и папа Шолц ще ги усвоят на хранилката добре ще са.
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Някой преди 1 час
До 7. Да си вкараш първо турци дето всеки се е чудил как да се отърве от тях, после албанци и косовци дето знаем от деца далече от тях, нашите роми, хървати, руснаци, сирийци, афганистанци, африканци, тунизийци, алжирци и т.н. подобни на хранилка а забравих и тайландки купени жени от всякакви евтини бърдаци..... Сега и украйнците който ги мързи да работят... Стана брутално. Ето това е троянският кон на Европа.
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Анонимен преди 1 час
Съдейки по новините за Германия в нашите медии, кой знае какъв план за подкрепа не може да има. Нови бустери - това е.
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Ахмак преди 2 часа
Гробокопачите на Европа -Шолц,Лайън,Макрон
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стяро желязо преди 2 часа
Т-90 бая такива лежат смачкани из Украйна
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долу ЕС преди 2 часа
те и за Хитлер гласуваха и умряха за него.... германците са по тъ по племе и от нас. да си вкараш турци емигранти, след като И Европа и Балканите едва се отървахме .....
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Анонимен преди 2 часа
т-90 мачка леопарда немците ги е страх да изпратят леопарди за да не лъсне че не стават за нищо че после нямат продаване
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Анонимен преди 2 часа
дано кауфл.анд лдл ит.н. да фалират дано дано, само д ане вкарат полските вериги
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Кримски мост преди 2 часа
Само за късия в Москва няма победи, плаче ми се за него вече
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танк Леопард-2 преди 2 часа
Следващата победа на Олаф ще е в Украйна
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Някой преди 2 часа
Нещата не отиват на добре в Германия въобще. Европа е съсипана.
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Анонимен преди 2 часа
И не само Шолц, и зелените са получили много проценти повече. Германия окончателно ще бъде деиндустриализирана.
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