Полицаи в Германия станаха за смях: Затънаха в кал

Името на селцето Люцерат често се споменава в медиите през последните дни заради сблъсъците между полиция и екоактивисти, опитващи се да възпрат разширяването на въглищна мина.

Ала Люцерат влезе в социалните мрежи и с нещо смешно - милиони са гледали как полицаите, изпратени да арестуват протестиращите, затъват в кал от която не могат да се измъкнат. За капак на това мъж, облечен в кафяво расо, спокойно се разхожда около тях, без да затъва.

В един момент той утешително потупва по рамото полицайка, която не може да се изправи, за да го арестува.

В Twitter има хиляди забавни коментари. В един от тях кръстиха фигурата в расото "мистериозен кален магьосник".

◾Fighting for the ecology in the mud: German police launched an attack on environmental activists demanding the closure of a coal mine in the village of Lucerath, but got stuck on the way.

