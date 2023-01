Кървав ужас във влак в Германия, поне двама са убити

Седем ранени и поне двама бяха убити при намадение с нож, чийто предполагаем извършител беше арестуван, в регионален влак, пътуващ в Северна Германия, предаде БГНЕС.

Нападението е извършено в сряда следобед в регионален влак от Кил (Шлезвиг-Холщайн) за Хамбург, каза говорител на полицията във Фленсбург.

Предполагаемият извършител, за когото се твърди, че е на възраст между 20 и 30 години, е арестуван на гара Брокщед, където регионалния влак е бил спрян.

По първоначална информация заподозреният е сириец, съобщава германската медия "Фокус".

BREAKING: Two people have died following a stabbing on a train in northern Germany. The country’s Federal Police force said a man used a knife to attack several passengers. https://t.co/SKqtkqdrtB — Metro (@MetroUK) January 25, 2023



Причината за нападението все още се изяснява, заявиха от полицията и добавиха, че се разглеждат всички варианти - от акт на екстремист до действия на неуравновесен човек.

Свидетели на атаката описаха "паническа сцена" във влака, пише в сайта си „Билд”.

Голям брой полицейски автомобили и линейки са разположени около гарата, става ясно от публикувани от „Билд” снимки.

Движението на влакове между Фленсбург и Хамбург и между Кил и Хамбург е спряно, обяви железопътната компания Deutsche Bahn.

Говорителка на отговорната полиция в Итцехое каза пред АФП, че ситуацията все още е неясна. Няма точна информация за състоянието на ранените и причините за нападението.

„Ясно ми е, че ужасното деяние е срещу цялото човечество“, каза Сютерлин-Ваак. Нейните мисли са със семействата и близките на жертвите. Тя пожела бързо възстановяване на ранените. Тя благодари на полицаите, които са задържали извършителя и на всички спасители. Федералната полиция и щатската полиция ще работят в тясно сътрудничество в разследването, пише faz.net

"Актът, извършен в регионалния влак между Кил и Хамбург, дълбоко ме разстрои", заяви регионалният министър на вътрешните работи Забине Зютерлин-Вак, като осъди "ужасяващия акт, противоречащ на всякаква хуманност".

През последните години германските власти са нащрек срещу джихадистката заплаха, особено след като през декември 2016 г. в Берлин загинаха 12 души при взрив на камион, за който пое отговорност групировката "Ислямска държава". Това джихадистко нападение е най-смъртоносното, извършвано някога на германска територия.

A man stabbed and wounded several people on a train in northern Germany on Wednesday before police detained him, and two of the victims died, German news agency dpa reported. https://t.co/RnjFkoeYho — The Associated Press (@AP) January 25, 2023



Германия продължава да бъде мишена за джихадистките групировки, особено поради участието си в коалицията, която се бори срещу групировката ИД в Ирак и Сирия, и в коалицията, разположена в Афганистан след 2001 г.

A man stabbed and wounded several people on a #train in northern #Germany on Wednesday before police detained him. 2 killed, several injured.#Stabbed #attack #Denmark pic.twitter.com/iz1WI8LpUQ — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) January 25, 2023



От 2013 г. до края на 2021 г. броят на смятаните за опасни ислямисти в Германия се е увеличил пет пъти и в момента е 615, сочат данните на Министерството на вътрешните работи. Броят на салафитите се оценява на около 11 000 души, което е два пъти повече в сравнение с 2013 г.

След предупреждение от ФБР германските власти на 8 януари обявиха ареста на двама иранци, заподозрени, че са искали да извършат "ислямистка" химическа атака с използване на рицин и цианид.

Two people were killed and at least six others injured in a stabbing on a train in northern Germany on Wednesday afternoon. The attacker was arrested at the train station in Brokstedt. https://t.co/IwMikDOuAI — New York Times World (@nytimesworld) January 25, 2023



Друга заплаха за Германия представлява крайната десница след няколко смъртоносни нападения през последните години срещу обществени или религиозни обекти.

Въпреки че последното явление предизвиква голяма загриженост у властите, то не е съвсем ново. Между 2000 и 2007 г. неонацистка група, наречена NSU, уби девет мигранти и една полицайка. Двама от членовете на организацията се самоубиха преди ареста си, а третият - жена, е осъден на доживотен затвор.