Рекорден оборот между Русия и ЕС

Търговският оборот между Русия и ЕС е нараснал през миналата година, съобщи РИА НОвости.



Показателите са максимални за последните осем години. Оборотът е нараснал 2.3 процента до над 258 млрд. долара.



Руският внос към европейските страни е достигнал исторически максимум.

За миналата година е достигнал 203.4 млрд. евро.Абсолютният максимум е достигнат преди единадесет години и възлиза на 203.6 млрд. евро. Вносът на европейски стоки към Русия е отчел значителен спад.Той е е рекорден от 2005 г. насам. Това показват различни проучвания.Очаква се и проучване от европейска страна.