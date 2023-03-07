Рекорден оборот между Русия и ЕС

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По публикацията работи: Росен Стойчев
Търговският оборот между Русия и ЕС е нараснал през миналата година, съобщи РИА НОвости.
Показателите са максимални за последните осем години. Оборотът е нараснал 2.3 процента до над 258 млрд. долара.
Руският внос към европейските страни е достигнал исторически максимум.
За миналата година е достигнал 203.4 млрд. евро.
Абсолютният максимум е достигнат преди единадесет години и възлиза на 203.6 млрд. евро. Вносът на европейски стоки към Русия е отчел значителен спад.
Той е е рекорден от 2005 г. насам. Това показват различни проучвания.
Очаква се и проучване от европейска страна.