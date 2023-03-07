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Рекорден оборот между Русия и ЕС

Това показва ново проучване
7 мар 2023 22:29, Росен Стойчев
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Рекорден оборот между Русия и ЕС
Снимка: БГНЕС/EPA

Търговският оборот между Русия и ЕС е нараснал през миналата година, съобщи РИА НОвости.

Показателите са максимални за последните осем години. Оборотът е нараснал 2.3 процента до над 258 млрд. долара.

Руският внос към европейските страни е достигнал исторически максимум.

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За миналата година е достигнал 203.4 млрд. евро.

Абсолютният максимум е достигнат преди единадесет години и възлиза на 203.6 млрд. евро. Вносът на европейски стоки към Русия е отчел значителен спад.

Той е е рекорден от 2005 г. насам. Това показват различни проучвания.

Очаква се и проучване от европейска страна.

По публикацията работи: Росен Стойчев

19
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Напиши коментар Коментари
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Едни 34 милиарда преди 3 минути
До Анонимен 15 Ц, за януари е. А обяснението беше, че имали "авансови" плащания. Обаче разликата между приходната част на бюджета (свила се с над 40%) и разходната (увеличила се с 58%) други истории разказва ... Всъщност, от март нататък ще започнат да се проявяват истински финансовите аспекти от санкциите. Досега беше гратисния период за различни стоки ... Още много важни хора в Русия ще бъдат сполетяни от инциденти. Следете директорите и заместник директорите на големите банки
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Хахаха преди 6 минути
Значи Европа подкрепя недоносчето укройна със 50 милярда а своя брат Русия със 250 милярда във войната!!! Хахахаха нема двойни стандарти нали?? Браво на укрофашистите много умен народ хахахахаха!!
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Анонимен преди 6 минути
Ес е недоносче
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Анонимен преди 7 минути
Рашките играят *** игра. ЕС нали наложи санкции или...
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Анонимен преди 9 минути
До Едни 34 милиардаМи първо не е за януари, а за януари и февруари и си има обяснение защо е така - приспадане на данък, който е изискан и платен авансово миналата година, както и извършване през януари и февруари на авансови плащания от бюджета. Така че на практика изпълнението на бюджета им си върви около планираното.
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Анонимен преди 9 минути
Азовския мишкар, още един от твоите главатари е заминал в нацисткия "рай", докат Русия си търгува с който иска.Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о гибели под Бахмутом (Артемовском) Дмитрия Коцюбайло, который командовал батальном 67-й механизированной бригады (создана в декабре 2022 года на базе добровольческого корпуса Правого сектора, запрещенной в России экстремистской организации).
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Анонимен преди 14 минути
Реално нормалните хора виждат, какво става във феодална Русия, а русофилите денонощно твърдят, че там е "Рая на Земята" (с който дори те не искат да имат нищо общо)....
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мдаа преди 14 минути
Четете ли как Ню Йорк Таймс насадиха Украйна на пачи яйца, че те са гръмнали СП?! Украинците веднага минаха в обянсителен режим, че не са. Хърш се залива от смях или вика-не може да са толкова глупави, или пък може... То може да кажем, че Македония го е направила, но дали има възможност, оборудване, изпълнители?
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Анонимен преди 18 минути
Точно така е в България е пълно с всякакви руски стоки.
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Едни 34 милиарда преди 20 минути
Руската сметна палата съобщи за едни 34 милиарда дефицит за януари. Казаха, че щели да го покриват от резервите. Да не се окаже, че Дерипаска ще се окаже прав, въпреки, "рекордния оборот".
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Анонимен преди 26 минути
Реално хората купуват руски стоки, а грантаджиите джавкат че такива нямало и си чакат помийката от американската фондация.
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Ха ха преди 26 минути
Ти да видиш. Санкциите са за такива лакеи послушковци като нас. Другите си търгуват, то и ние, но внасяме руска газ чрез посредници и с 30% отгоре де.
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Анонимен преди 28 минути
До Анонимен 3 Санкциите са като няма далавера!КОГАТО ИМА ДАЛАВЕРА САНКЦИИ НЯМА!
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Зелю преди 31 минути
Чакам още санкции за да може Просто Киро още да се хвали
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Мен преди 47 минути
Абе някакви такива думички като износ съществуват ли в пространството или знаем само внос?!?
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Кочо преди 48 минути
Интереса клати феса. Който не си знае интереса се бара санкци-принцеса.
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Анонимен преди 50 минути
Ами таковата а санкциите ?
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Анонимен преди 52 минути
"Очаква се и проучване от европейска страна." Значи какво, това било "проучване" на руснаците ли ..... Така кажете да не си губим времето с басни.
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Teo преди 53 минути
Ни мой да бъди! Пу Си Ен Ена казъха, чи Русия ей на да колабира. Бай Дън щял да и бий един шамар с крак и щяла да са струполяса!
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