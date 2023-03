Бахмут остава епицентър на военните действия

Ожесточените боеве за контрола на източния украински град Бахмут продължават, предадоха "Ройтерс" и БТА.

В сутрешната си сводка за положението на бойното поле украинският генерален щаб посочва, че защитниците на Бахмут, Лиман, Ивановске, Богдановка и Григоровка - все населени места в Донецка област - са отблъснали 69 руски атаки за последното денонощие.



"Бахмут остава епицентърът на военните действия", се казва в съобщението.

Допълва се, че на юг, в Херсонска и Запорожка област, руските войски се намират в отбрана.

