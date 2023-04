300 души са евакуирани заради огромен пожар във Франция

Първият голям пожар за годината обхвана френския департамент Източни Пиренеи.

Огънят е обхванал повече от 900 хектара на френско-испанската граница. 300 души са били евакуирани за кратко и след това са се върнали по домовете си. Мобилизирани са около 500 пожарникари, съобщават от БНТ.

A new fire broke out today in Southwest France. Looks like she’s gone… #france #wildfire #sapeurpompier

