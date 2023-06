65% от българите виждат в Русия необходим партньор

Изминаха вече 15 месеца откакто Русия нахлу в Украйна. През това време два пъти повече европейци, почти две трети, са започнали да гледат на Москва като на противник или съперник, но мненията за дългосрочните отношения на континента с източния съсед все още се различават значително.

Проучване на Европейския съвет за външни отношения (ECFR) в много страни също установи голямо мнозинство в подкрепа на ЕС да засили своите отбранителни способности, вместо да разчита на САЩ и мнозина виждат Китай като партньор, а не като конкурент.

"Европейците искат да видят как ЕС става по-самостоятелен във външната политика и да изгради своите собствени отбранителни способности", каза един от авторите на изследването, Яна Пулиерин, добавяйки, че исканията са били "изострени" от войната и нарастващите отношения между САЩ и Китай напрежения. "Това може да бъде определящ момент за ЕС. Да примири различията в мненията в рамките на блока и да се измести от зависимостта си от САЩ към позиция, в която може да заеме собствените си политически позиции".

Около 64% от респондентите в 11-те държави-членки на ЕС в проучването казаха, че виждат Русия на Владимир Путин като конкурент (9%) или, по-лошо, противник (55%) – двойно повече от броя, които се чувстват по същия начин, когато въпросът беше поиска през 2021 г.

Делът на хората, които имат силно негативно мнение за Русия, обаче варира в широки граници. 74% имат негативвно отношение в Дания, 71% в Полша, 70% в Швеция, 67% в Холандия и 62% в Германия, до 37% в Италия и само 17% в България.

Около 39% от унгарците и 65% от българите виждат Русия като съюзник или необходим партньор

"Притеснително е, че Италия попада някъде по средата", пишат авторите на доклада. "Другите държави се страхуват, че Рим ще преразгледа своята проукраинска позиция."

По-малка част от европейците – почти половината (48%) – казаха, че смятат, че страната им трябва да има само "ограничени" отношения с Русия, ако войната приключи с мирно споразумение чрез преговори, например чрез търговия само в определени индустрии.

Отново имаше широк диапазон от мнения, като Полша (39%) най-много подкрепя прекъсването на всички връзки с Русия, докато Германия (26%), Унгария (32%), Австрия (36%) и България (51%) показа силна подкрепа за пълно следвоенно сътрудничество с Русия.

"Преобладаващото мнение е, че Европа трябва да поддържа ограничени отношения с Русия", казват авторите на доклада, цитирани от The Guardian. "Като цяло това осигурява основата за споразумение сред европейската общественост... Но някои противоречия изглеждат неизбежни."

Докладът Keeping America Close, Russia Down, and China Far Away установи, че САЩ до голяма степен са възстановили репутацията си на приятел и партньор на ЕС след предишното проучване, когато отговорите бяха силно белязани от президентството на Доналд Тръмп.

През 2021 г. никоя държава не видя Вашингтон като съюзник, "споделящ европейски интереси и ценности". Тази година 32% в 11-те държави смятат, че случаят е такъв, вариращ от 55% в Дания до 13% в България, докато 43% виждат САЩ като необходим партньор.

Имаше обаче ясно безпокойство относно възможното преизбиране на Тръмп: 56% смятат, че това ще отслаби отношенията със САЩ. Това доведе до силна подкрепа на мнозинството (74%) за идеята, че ЕС трябва да се грижи за собствената си отбрана, вместо да разчита на САЩ за сигурност.

Мнозинството от 62% във всичките 11 нации също казаха, че страната им трябва да стои настрана от всеки тайвански конфликт. По-малко от четвърт заявяват, че биха искали правителството им да застане на страната на САЩ, като подкрепата е най-висока в Швеция, Полша и Холандия.

Докладът обаче предполага, че малко европейци са в крак с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която призова блокът да преоцени отношенията си с Пекин и да създаде „ясна картина за това какви са рисковете“.

Само един от петима вижда търговските и инвестиционни отношения на Европа с Китай като носещи повече рискове, отколкото ползи, като големи мнозинства (средно 43%) казват, че смятат Пекин за необходим партньор и биха се противопоставили на идеята за налагане на санкции.



Въпреки че 70% от европейците признаха Китай и Русия за партньори на глобалната сцена – както се вижда от тяхното икономическо партньорство "без ограничения", обявено през февруари миналата година – имаше малък апетит за "отделяне" на отношенията с Пекин.