Австрийски екоактивисти блокираха кортежа на Румен Радев

Екоактивисти блокираха кортежа на Румен Радев в Австрия. Протестиращите мислели всъщност, че блокират пътя на канцлера Карл Нехамер.

Инцидентът е станал през уикенда. Природозащитниците от организацията Letzte Generation (Последно поколение) сами се похвалиха за деянието си в социалните мрежи.

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"Изпращаме канцлера обратно в манастира. Той трябва най-накрая да дойде на себе си", пишат екоактивистите.

По-късно говорителят на австрийския канцлер Даниел Козак уточни в Туитър, че в колата не е бил Карл Нехамер, а българският президент.

"Скъпи любители на климата, не блокирахте канцлера, а конвоя на българския президент", пише Козак, като споделя снимките от акцията на Letzte Generation.