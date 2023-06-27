Австрийски екоактивисти блокираха кортежа на Румен Радев

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Снимка: Туитър/letztegenAT
Екоактивисти блокираха кортежа на Румен Радев в Австрия. Протестиращите мислели всъщност, че блокират пътя на канцлера Карл Нехамер.
Инцидентът е станал през уикенда. Природозащитниците от организацията Letzte Generation (Последно поколение) сами се похвалиха за деянието си в социалните мрежи."Изпращаме канцлера обратно в манастира. Той трябва най-накрая да дойде на себе си", пишат екоактивистите.
По-късно говорителят на австрийския канцлер Даниел Козак уточни в Туитър, че в колата не е бил Карл Нехамер, а българският президент.
"Скъпи любители на климата, не блокирахте канцлера, а конвоя на българския президент", пише Козак, като споделя снимките от акцията на Letzte Generation.
Liebe Klimakleber! Ihr habt nicht den Bundeskanzler blockiert, sondern den Konvoi des bulgarischen Präsidenten. https://t.co/NhNrlDB471— Daniel Kosak (@Kosak_Daniel) June 24, 2023