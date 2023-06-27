Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Австрийски екоактивисти блокираха кортежа на Румен Радев

Протестиращите мислели, че блокират пътя на канцлера Карл Нехамер
Обновена: 27 юни 2023 16:40 | 27 юни 2023 16:38, Йоана Цонева
38
Австрийски екоактивисти блокираха кортежа на Румен Радев
Снимка: Туитър/letztegenAT

Екоактивисти блокираха кортежа на Румен Радев в Австрия. Протестиращите мислели всъщност, че блокират пътя на канцлера Карл Нехамер.

Инцидентът е станал през уикенда. Природозащитниците от организацията Letzte Generation (Последно поколение) сами се похвалиха за деянието си в социалните мрежи.

Още по темата
Президентът: С България и Румъния извън Шенген границите не са по-сигурни
24 юни 2023 16:07
19
"Изпращаме канцлера обратно в манастира. Той трябва най-накрая да дойде на себе си", пишат екоактивистите.

По-късно говорителят на австрийския канцлер Даниел Козак уточни в Туитър, че в колата не е бил Карл Нехамер, а българският президент.

"Скъпи любители на климата, не блокирахте канцлера, а конвоя на българския президент", пише Козак, като споделя снимките от акцията на Letzte Generation.

По публикацията работи: Йоана Цонева

38
Още по темата: Румен РадевКарл НехамерLetzte Generationпротестиращи екоактивисти
Още от ЕС
Пълно мнозинство за Нова демокрация в Гърция
Още от ЕС
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
35
0
 
0
 
! Отговори
Иван преди 17 секунди
Възраждане били фашисти като блокирали прожекция а тия какви са ?
34
1
 
3
 
! Отговори
Анонимен преди 2 минути
Как не са му теглили 1 бой :)))
33
0
 
7
 
! Отговори
Анонимен преди 7 минути
И викали Мутри Вътри!
32
2
 
0
 
! Отговори
Анонимен преди 8 минути
Само така бой по герберите които закриха Белене.
31
2
 
7
 
! Отговори
Анонимен преди 10 минути
Едва ли е случайно и сега ЕС кара бг да затвори ТЕЦ марица 2, а Германия призна маке нация.
30
2
 
3
 
! Отговори
Ба-дум-тссс! преди 11 минути
Може да ни утрепят някой дипломат по погрешка. Тогава кво прайм?
29
5
 
7
 
! Отговори
Анонимен преди 11 минути
Все едно нищо не са направили, той е един фигурант.
28
4
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 11 минути
Избирал мажоритарно ли. Тези, които избра са комунисти и агенти. Голям избор.
27
1
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 12 минути
Голем смех, оня седналия на земята сега да си изпрати г.ащите на Деса да му ги изпере.
26
4
 
8
 
! Отговори
Баче Кике преди 12 минути
Чyкaйтe го тоя Радев!
25
2
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 12 минути
Австрия накара Кунева да затвори Козлодуй
24
0
 
6
 
! Отговори
Анонимен преди 13 минути
Тези имат акъл колкото за равновесие.
23
4
 
6
 
! Отговори
Анонимен преди 13 минути
Наш Румчо с памперс ли беше? Имаше ли резервен панталон да смени?
22
4
 
4
 
! Отговори
Башкирев преди 13 минути
Най-жалкия и безпринципен президент. Дори плювенчо въпреки че беше секретарка на банкянския пaтладжан имаше по достойно поведение.
21
2
 
3
 
! Отговори
Анонимен преди 14 минути
Той нашия с неговата мания за величие, пак че с джо байдън не са го сбъркали. На всяко интервю което дава запушват цялата улица и около него 7 маймуни се оглеждат като мишоци! Ще кажеш че БВП ни е 15 трилиона, прекалено разточително се охранява!
20
3
 
4
 
! Отговори
Свобода преди 14 минути
Румбата ще става Вгъзрожденец, баш патриот и популист.
19
9
 
9
 
! Отговори
Красимир Петрофф!! преди 17 минути
На фона на плевнята-банов, дето четеше всички речи и дрънкаше козяшките опорки, Президента Румен Радев - 2 пъти избиран мажоритарно е достоен човек и достоен президент! Айде почвате сорсидни леворезбари с минусите!
18
8
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 17 минути
Не е фатално, той е просто един фигурант русофил което също е вредно и за екологията! Помним ние помним как с Кирето летяха до един и същи форум с отделни самолети, мразят екологията разбира се!
17
6
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 18 минути
Този само ни излага навсякъде. Време е да си ходи.
16
5
 
4
 
! Отговори
Мбу-ха-ха преди 19 минути
Сигурно Румбата по образец на своя кумир от кремъл е обявил код кафяво.
12
Виж всички

Investor

БМР: Високите лихви може да се отразят на кредитирането
ЕС договори последната част от правилата за банков капитал „Базел III“

BGONAIR

Учени откриха нов вид депресия - как да я разпознаем?
Костадинов получил заплаха, че ще бъде ликвидиран: Въпрос на време е да управляваме

BLOOMBERGTV

Регионалните банки в САЩ остават под натиск
Имотите "на зелено" в България са сред най-предпочитаните за 2023 г.

GOL

Николай Костов с голяма промяна в Левски
Ударна селекция! ЦСКА чака най-скъпите си попълнения, следи и куп национали

AUTOMEDIA

Volvo е заплашен с бойкот в родината си заради... Русия
Защо електромобилите са опасни за тийнейджъри

TIALOTO

Преслава изпрати 38 с усмивка
Шапкар разкрива какво е да работиш за кралица Максима

PULS

Белодробна хемосидероза при деца - патофизиология и класификация
Протичането е с епизоди на интраалвеоларно кървене.
Кои са най-честите причини за кашлица?

AZ-JENATA

Натурална напитка при подуване и задържане на вода
Домашна напитка с диуретичен ефект
Меркурий влиза в Рак на 27 юни – важно е да внимаваме на кого се доверяваме

TEEN

Линдзи Лоън чака момче
Скоро ще ражда
Дона Дерико пресъздаде визията си от "Спасители на плажа"
Нюзлетър RSS Мобилна версия Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+
Инвестор.БГ АД © 2001-2023 Dnes.bg
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Портфолио | Кариери | Поверителност | Карта на сайта | Лични данни
Investor.BG AD © 2001-2023 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |