328 арестувани в Париж след поредна нощ на протести

Силите на реда задържаха 328 души във Франция по време на бунтовете, които обхванаха страната в четвъртък след "белия марш" в памет на 17-годишен юноша, който беше убит във вторник от полицай в парижкото предградие Нантер, съобщи тази сутрин телевизионният канал BFM, позовавайки се на източник, близък до вътрешния министър Жералд Дарманен. Както отбелязва BFM, някои от задържаните могат да бъдат освободени без обвинения.

Според канала погромите и сблъсъците между агресивни протестиращи и служители на реда продължават в различни градове на страната. Шефът на МВР следеше ситуацията с безредиците в регионите на Франция тази нощ от командния пункт на Националната полиция в Париж.

Погромите

Най-малко два магазина са били разграбени в Париж по време на безредиците, включително бутик на Nike, според вестник "Фигаро", който се позовава на полицейски източници. Според изданието около 40 души са участвали в плячкосването на магазин Nike близо до метростанция Chatelet-les-Ales. Арестувани са 11 души. Мародери също ограбват магазин на Rue Frédéric Brunet в 17-ти район на Париж, каза полицейски източник. В Нант бунтовници се опитаха да блъснат с кола супермаркет LIDL. Телевизия BFM добави, че 14 души са били задържани след плячкосването на магазин в квартал Les Halles в центъра на Париж.

