Туристите са жадни за ваканции, преглътнали по-високите цени

Докладите за приходите на трите големи компании за онлайн пътувания показаха, че потребителите са склонни да преглътнат по-високи цени, за да реализират лятното си пътуване в чужбина.

Airbnb Inc., Expedia Group Inc. и Booking Holdings Inc. представиха в четвъртък резултатите си за второто тримесечие, показвайки различни картини на това, което обикновено се обявява за вълнуващо лято на пътуванията. Общата тенденция между тях обаче е по-високите цени - от полети до хотели и краткосрочни наеми - и предпочитането на европейски или азиатски ваканции.

Това е от полза за Booking, която реализира почти 90% от приходите си в Европа. Базираната в Норуок, Кънектикът, компания, която е собственик на сайта за резервации с отстъпки Priceline и агрегатора на полети Kayak, отчете 27% ръст на приходите и 15% ръст на общите брутни резервации. Среднодневните цени за настаняване са се увеличили с около 9 процентни пункта спрямо предходната година, съобщи компанията, като цените са по-високи в Азия и по-ниски в САЩ.

"В дългосрочен план хората винаги ще искат да пътуват", заяви главният изпълнителен директор Глен Фогел по Bloomberg TV. "И по принцип може да се направи оценка, че пътуванията ще се увеличават по-бързо от БВП", добави Фогел, който очаква "рекорден туристически сезон през третото тримесечие".

Въпреки че цените на билетите по международните маршрути остават високи, пътниците изглежда все още са готови да харчат за преживявания в чужбина, които са пропуснали по време на разгара на пандемията. За американците силният долар също така прави пътуването до Италия още по-привлекателно. След няколко лета на ваканции, прекарани в домашни условия, туристическите градове отново са в списъците на желаните места.

Световни авиокомпании като United Airlines Holdings Inc. и Delta Air Lines Inc. повишиха прогнозите си за годишна печалба поради силните международни резервации и заявиха, че очакват голямото търсене да продължи и през есента. Marriott International Inc. повиши прогнозите си за печалбата до края на 2023 г., като хотелите в Азия и Европа са двигател на растежа на приходите. В същото време американските превозвачи, ориентирани към вътрешните полети, като JetBlue и Alaska Air, са принудени да намалят цените на пътуванията в рамките на САЩ.

По-високите цени се отразяват и на цената на нощувките в Airbnb, където средните стойности на цените на ден са скочили с 42% от 2019 г. насам до 166 долара в края на юни. Но всичко зависи от местоположението: През второто тримесечие средните цени на ден в Северна Америка са намалели с 1% в сравнение с предходната година, докато в Европа, Близкия изток и Африка те са се увеличили с 8%.

Това изглежда не е възпряло пътуващите, които са резервирали 115,1 милиона нощувки и преживявания в Airbnb през второто тримесечие, което е с 11% повече от вече повишените нива през миналата година и е най-високото второ тримесечие в историята на Airbnb. Високите цени също така доведоха до най-печелившото второ тримесечие на Airbnb досега на базата на общоприетите счетоводни принципи.

"Всъщност видяхме ускоряване на общия ръст на резервираните нощувки" от първото до второто тримесечие в Северна Америка, заяви главният финансов директор на Airbnb Дейв Стивънсън, цитиран от Bloomberg TV Bulgaria. "Така че мисля, че това беше показателно за силата и устойчивостта на северноамериканския потребител и продължаваме да виждаме тази сила и през третото тримесечие, поради което прогнозираме по-нататъшно ускоряване на растежа на нощувките от второто в третото тримесечие."

Базираната в Сан Франциско Airbnb заяви, че хората пътуват на по-дълги разстояния и че през тримесечието резервираните трансгранични нощувки са се увеличили с 16%. По-специално пътуванията до Азиатско-тихоокеанския регион са нараснали с повече от 80%, а нощувките и преживяванията, резервирани в Северна Америка от гости от чужбина, са се увеличили с около 20% спрямо година по-рано. Като цяло потребителското търсене се подобри през второто тримесечие, като през април резервираните нощувки се увеличиха с 10% спрямо предходната година, а през юни - с 15% спрямо предходната година. Airbnb също така заяви, че все повече туристи се връщат в градовете, които са традиционната крепост на компанията, като резервациите за градски обекти с висока гъстота на обитаване са се увеличили с 13%.