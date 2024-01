Зелена енергия: Вие включвате лампите, а търговците на ток правят милиарди долари

Преди разсъмване на неотдавнашен есенен ден мъглата обви големи части от Източна Европа. На всеки друг финансов пазар времето не би имало голямо значение. Може би няколко закъснели полета, може би някои задръствания, повечето с малки последствия. Но на пазара на електроенергия в Европа лошото време е равно на пари.

На повече от 1000 километра от мъглата малка група от предимно анонимни търговски фирми, базирани в Дания, беше готова да се възползва. Веднага щом инфрачервената картина от метеорологичен сателит Meteosat пристигна в централата им, компютрите автоматично я анализираха, подавайки данните в сложни алгоритми за търговия.

С минимална човешка намеса машините купиха договори за ток за милиони евро. Техният залог? Краткосрочните цени на електроенергията в Унгария ще се покачат веднага след изгрев слънце, тъй като мъглата означава, че производството на слънчева електроенергия ще бъде много по-ниско от очакваното. Случи се, както те предсказаха. За няколко минути, докато мъглата се вдигна, цените на електроенергията скочиха и компютрите направиха пари.

Тази история, разказана ми от тези, които са надзиравали компютрите онази сутрин, е емблематична за нова порода търговци, които преобръщат европейските енергийни пазари до голяма степен извън полезрението на обществото. Те смесват компютърния анализ и метеорологична проницателност с катаклизма на прехода към зелена енергия и въздействието на инвазията на Русия в Украйна. И правят много пари!

"Количеството пари, което правят, е абсурдно“, казва Могенс П. Соренсен, бивш търговец на електроенергия, превърнал се в консултант. „Печалбите, които се правят от търговия с електроенергия в Европа, възлизат на милиарди.“

Там, където някога доминираха държавните комунални услуги, днес стартиращи фирми, пълни с ужасно умни докторанти и млади инженери в анораци, управляват нещата. Наречете го „Силициевата долина“ на европейската търговия с енергия. Подобно на своя съименник в Калифорния компютрите - автоматизирани бюра за търговия, на езика на индустрията - управляват. Но в този случай седалището са два живописни града в северната част на Дания - Орхус и Олборг, на повече от три часа път с влак от Копенхаген.

Само преди пет години индустрията беше малка, като водещите фирми правеха общ нетен доход от около 100 милиона долара годишно, в най-добрия случай. Днес това е гигантска сила – същите компании са направили около 5 милиарда долара комбинирани печалби през 2022 г., според преглед на Bloomberg Opinion на техните годишни отчети.

Въпреки богатството им, търговците не са известни имена. Извън индустрията малцина, ако има такива, са чували за фирми като Danske Commodities A/S, Norlys Energy Trading A/S, MFT Energy A/S, Centrica Energy Trading A/S, InCommodities A/S и Nitor Energy A/ С. Повечето от тях са частна собственост, контролирани от шепа висши ръководители, чиито състояния възлизат на десетки, а в някои случаи и стотици милиони долари. И все пак, за европейците това са компаниите, които помагат светлините да не угасват. Те са тези, които изглаждат търсенето и предлагането в мрежата, като реагират на колебанията във времето, купуват и продават енергия предварително, като потребителите често плащат цената.

Тази краткосрочна търговия с електроенергия е ключова част от стремежа на Европа към възобновяема енергия и борбата с климатичната криза. Но с правителствата, които харчат милиарди за енергийни субсидии, като по същество поддържат търсенето и бизнеса на търговците, съществува реална опасност от приватизиране на печалбите и социализиране на загубите - въпреки че индустрията отрича това.

Въпреки невероятния им растеж, независимите фирми за търговия с електроенергия са получили сравнително малко внимание от политиците. Може би мнозина ги възприеха като датски проблем, а не като истински регионален проблем.

Но всички в Европа трябва да бъдат внимателни. Ключът ще бъде да се гарантира, че индустрията помага за развитието на възобновяемата енергия и стабилизирането на цените на енергията за семействата и бизнеса. Правенето на печалба от търговия е законно, но приходите не трябва да идват за сметка на функционираща мрежа.

Произходът на датските търговски барони датира от 90-те години на миналия век, когато скандинавските страни започнаха много либералния експеримент за освобождаване на своя регионален пазар на електроенергия от държавното иго. Други, от Обединеното кралство през Испания и Германия, последваха през следващите няколко десетилетия. За първи път фирмите за търговия със суровини можеха лесно да купуват и продават електроенергия през европейските национални граници.

И все пак възможностите за търговия бяха малко и рядко срещани. Пазарът все още беше доминиран от големите държавни комунални услуги, а цените на електроенергията на едро бяха относително стабилни. От 1996 г. до 2006 г. цените на електроенергията за ден напред в скандинавския регион например се търгуваха в тесен диапазон от 125 евро (137 долара) за мегаватчас.

Разрастването на вятърната и слънчевата индустрии промени това. Традиционно държавните комунални услуги планират производството на електроенергия сезон по сезон, разчитайки до голяма степен на въглища, ядрена енергия и природен газ. Пазарът на едро беше спокойна сфера, като купуването и продажбата бяха уредени много предварително; най-популярният договор беше с една година напред. Ролята на търговците беше остатъчна и цените скачаха едва когато застудяването предизвкаше скок в търсенето на електроенергия за отопление.

С разширяването на възобновяемите източници естеството на пазара също се промени. Докато най-голямото влияние на времето беше върху търсенето, скокът на възобновяемите енергийни източници означаваше, че скоро времето започна да засяга най-вече предлагането. Мъгливата сутрин доведе до малко слънчева енергия; тиха седмица се равнява на нулево генериране на вятър. И обратното: понякога проблемът беше твърде много слънчева светлина и вятър, което означаваше, че цените можеха да паднат под нулата, като производителите трябваше да плащат на потребителите да използват енергия. Европейската електрическа мрежа стана много по-подвластна на резките колебания във времето и цените.

Търговските фирми, родени по време на либерализацията на електроенергийната индустрия, видяха възможност. Променливостта на вятърната и слънчевата енергия изискваше нов набор от умения. Търговците трябваше да работят заедно с метеоролозите, за да предвидят баланса между предлагането и търсенето на електроенергия в реално време. Вместо да продават или купуват енергия за доставка месеци или дори години предварително, както правеха комуналните услуги от миналото, те се специализираха в най-краткото от краткосрочния пазар на електроенергия: следващите 30 минути.

Danske Commodities беше пионерът, отваряйки първия от базираните в Орхус бизнеси за търговия с електроенергия. Местоположението имаше три предимства. Беше в Северния регион, където за първи път се отвориха пазарите на електроенергия. Дания също беше пионер във възобновяемата енергия с Vestas Wind Systems A/S, един от най-големите производители на вятърни турбини, със седалище в Орхус. И като университетски град потокът от завършили не спираше. Danske, днес собственост на норвежката нефтена и газова компания Equinor ASA, можеше да действа като инкубатор на таланти. Докато търговците се издигаха в редиците, много в крайна сметка напуснаха, за да отворят свои собствени фирми.

Тихият пазар от края на 90-те и началото на 2000-те години свършваше. През този период цената на електроенергия на едро на скандинавския пазар за ден напред никога не е осцилирала повече от 125 евро за MWh. От 2020 г. до 2023 г. цените се люлееха с близо 500 евро за MWh от върха към дъното. Само за една година цените за ден напред в скандинавския регион достигнаха исторически връх от 462,10 евро през август 2022 г. само за да паднат до рекордно ниско ниво от минус 4,14 евро през август 2023 г.

Колебанията в цените вече могат да бъдат огромни, дори в рамките на една вечер, създавайки краткосрочни възможности за търговия на стойност милиарди долари.

По времето, когато мъглата покриваше Унгария миналата есен, британските острови изпитваха характерно променливо време. На 21 декември преобладаваха добри условия, с почти липсващ вятър, принуждавайки страната да разчита в голяма степен на газ за производство на електроенергия. Цената на електроенергията на пазара на едро достигна своя връх от около £216 ($275) за мегаватчас около 18:00 часа. тъй като търсенето се увеличи, докато страната приготвяше вечерята си. Само няколко часа по-късно, с буря, пресичаща британските острови, скоростта на вятъра се ускори почти точно когато британците си легнаха, намалявайки търсенето на електроенергия. Цените на електроенергията паднаха с близо 99% до едва £3,20 за MWh.

Ако сте търговец на суровини, рецептата за печелене на пари е проста: Купете природни ресурси на едно място и време и ги продайте някъде другаде по-късно, надявайки се да спечелите пари, като използвате разликата в цената. Проблемът е, че търговията със суровини е бизнес с малки маржове. По-често печалбите от отделни сделки, като например възползване от 99% колебание в цената на британските цени на едро на електроенергията, се измерват в хиляди, а не в милиони евро. За да успеят, фирмите трябва да купуват и продават много, много пъти.

В този момент влизат автоматичните бюра за търговия. Датските енергийни търговци бяха първите в индустрията за суровини, които направиха компютърно управляваната търговия свой основен бизнес, възползвайки се от цифровия пазар. (Ако търгувате с петрол, все още работите с факсове; ако търгувате с метали, имате работа с документи за доставка на хартиен носител.) В резултат на това те са били в най-добра позиция да се възползват от огромните колебания в цените на електроенергията и газ през последните три години.

Това се вижда от печалбите им. Вземете Danske Commodities, управлявана от главния изпълнителен директор Хеле Остергард Кристиансен. До 2020 г. фирмата никога не е отчитала нетна печалба от повече от 75 милиона евро за дадена година. Първият път, когато печалбите ѝ скочиха над трицифрената милионна бариера, беше през 2021 г., когато отчете 302 милиона евро нетна печалба; година по-късно това нараства до 1,47 милиарда евро.

Подобна е историята и в други фирми в селските райони на Северна Дания. Тези, които през 2019 г. или 2020 г. реализираха два или три милиона евро печалба, като имаха само 10 души персонал, до 2022 г. правиха по десетки милиони. По-големите фирми преминаха от правенето на няколко десетки милиона евро печалба към внезапно изпомпване на няколкостотин милиона или дори милиард евро. Това беше един от най-големите бумове на печалбите, които индустрията за търговия със суровини някога е виждала, и е още по-забележителен, защото не се случи в Лондон, Франкфурт, Париж или Женева — отдавна столицата на индустрията — а в живописен и отдалечен ъгъл на европейската бизнес карта.

Възвръщаемостта на собствения капитал, мярка за рентабилност, подобна на печалбите на хедж фонд, се е повишила при няколко от тези фирми с повече от 100%, според техните годишни отчети.

InCommodities, една от най-бързо развиващите се търговски фирми, беше парадигмата на тенденцията. Основана е само преди седем години от група търговци, целящи да слеят авангардни технологии с търговията с енергия. През 2021 г. тя продаде дял от 5,5% на Goldman Sachs Group Inc. А през 2022 г. InCommodities отчете възвръщаемост на собствения капитал от 260,8%, а нетната печалба скочи до 1,05 милиарда евро, десет пъти повече от предишния рекорд за всички времена. Компанията, управлявана от Йеспер Йохансон и която има малко повече от 100 служители, приписва големите печалби от 2022 г. на „значителни колебания в цените“ на европейските пазари на енергия и газ.

Това, което отличава Danske, InCommodities и другите нови търговци е, че в повечето случаи не произвеждат собствена електроенергия. За разлика от търговските бюра на големи комунални услуги като RWE Supply & Trading GmbH и EDF Trading Ltd., техният бизнес е просто покупка и продажба, без да притежават голям бизнес, управляващ газови електроцентрали, атомни електроцентрали, слънчеви ферми или вятърни турбини. По-малко активи означават по-малко обвързани пари и много по-висока възвръщаемост на капитала.

Досега малко правителства са обърнали внимание на европейската революция в търговията с електроенергия. Това е грешка. Първо, защото това е сериозен бизнес: поддържането на светлините и улесняването на инвестициите в зелена енергия са ключови за икономическото здраве на региона. Второ, защото включените пари сега са значителни, а следователно и потенциалът за системен риск. Трето, защото това е само началото. Ако зеленият преход успее, промените в търсенето и предлагането на енергия – и следователно цената на електроенергията – ще станат още по-големи.

За щастие европейските политици започват от позицията на силата: сред всички пазари на физически стоки в региона, този за електричество и газ е може би най-добре регулиран, благодарение на част от законодателството, наречено REMIT. Въпреки това е необходим по-внимателен преглед. Още през юни Йоахим Нагел, ръководителят на Бундесбанк, предупреди за риска, като каза направо: „Очевидното е, че енергийният пазар е много непрозрачен и изисква много повече регулации.“

(Регламентът за интегритета и прозрачността на енергийния пазар на едро, по-известен като REMIT, влезе в сила през 2011 г. и обхваща пазарите на природен газ и електроенергия. Той забранява използването на вътрешна информация за търговия - което, изненадващо, е законно на много други пазари на суровини, включително петрол - и също така принуждава участниците на пазара да споделят публично информация. Той забранява пазарните злоупотреби и манипулации.)

Разпространението на автоматизирани бюра за търговия, където купуването и продаването се извършват със супер бърза скорост, е едно от притесненията. През 2022 г. Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER) съобщи, че е наблюдавала 4,4 милиарда транзакции на пазарите на електроенергия и газ – това е 139 сделки в секунда. Ако пазарът на електроенергия е толкова бърз, че само компютрите могат да търгуват с него, със сигурност само компютрите могат да го наблюдават за злоупотреби. И се съмнявам, че алгоритмите, използвани от регулаторите, са толкова добри, колкото тези, използвани от търговците.

ACER и националните регулатори трябва да инвестират в компютърна мощ, за да бъдат в крак. Актуализираната регулаторна рамка, известна като REMIT 2.0, ще трябва да се фокусира и върху високочестотната търговия. С огромното количество търговия, минаваща през националните граници, регулаторите трябва също така да увеличат трансграничните екипи за разследване, които могат да преследват паневропейски случаи.

Коктейлът от големи пари, слабо регулиране и млади пазари създаде възможности за лошо поведение и престъпност. През април датската полиция обвини осем търговци, базирани в Орхус, за манипулиране на пазарите на електроенергия. (Те не се признаха за виновни.) Делото, което все още продължава, предизвика шок в Силициевата долина на европейската търговия с енергия.

По-специално датската търговска индустрия представлява друг проблем. Концентрацията на дейност в два малки града, поддържана от шепа банки, повдига въпроси за системния риск. Когато цените на електроенергията и газа скочиха през 2022 г., повечето от търговските фирми в Орхус и Олборг се бореха да съберат необходимите пари, за да се справят. Става дума за огромни суми. Equinor, например, трябваше да инжектира 3,5 милиарда евро в Danske Commodities, за да увеличи ликвидността. В частни разговори много фирми признаха, че са надхвърлили кредитните си лимити.

Не само датските търговци срещат трудности. Много други, включително тези, контролирани от комунални услуги на други места в Европа, също го направиха, изправени пред свиване на ликвидността, тъй като цените се покачиха в края на 2021 г. и през цялата 2022 г. Кризата беше такава, че Европейската федерация на енергийните търговци, лобистка група за индустрията, стигна дотам да поиска от Европейската централна банка и централната банка на Англия да им предоставят от парите на данъкоплатците, за да поддържат търговските фирми на повърхността. (ЕЦБ отказа, но британското правителство създаде програма за инжектиране на ограничена ликвидност в сектора.)

Европейските политици трябва да смятат това за предупредителен знак. Секторът за търговия с електроенергия не е много добре капитализиран в сравнение с размера на неговите залози. Налагането на минимални капиталови изисквания е нещо, което индустрията би мразила, особено малките и средни компании в Орхус и Олборг, но това е нещо, което регулаторите трябва да вземат предвид. Рискът е една търговска компания да се провали, което да предизвика каскада от неизпълнения в цялата индустрия и да застраши стабилността на мрежата.

Търговците на суровини обикновено процъфтяват в тайна. В тази традиция датските търговци на електроенергия са дискретни, но не се крият. Те публикуват своите годишни отчети, в които подробно описват колко правят и колко плащат данъци. В края на 2023 г. много от ръководителите бяха изненадани от това колко малко европейските политици се интересуват от техните дейности.

За разлика от банкирането индустрията за търговия със суровини не е твърде голяма, за да се провали. Тя обаче е твърде голяма, за да бъде пренебрегната. Преди пет години датските енергийни търговци бяха достатъчно малки, за да ги игнорират. Вече не е така.

Анализът на Хавиер Блас е от сайта на Bloomberg TV Bulgaria. Блас е колумнист на Bloomberg Opinion, който отразява енергетиката и суровините, бивш репортер на Bloomberg News и редактор за суровини във Financial Times.