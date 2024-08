Вучич: Притеснени сме, ситуацията в Косово се усложнява

Сръбският президент Александър Вучич разговаря днес с помощник генералния секретар на НАТО по политическите въпроси и политиката на сигурност Борис Руге за ситуацията в региона, сигурността в Косово и последиците от едностранните действия на властите в Прищина.

„Добра среща с Борис Руге по най-важните въпроси, ситуацията в региона, сигурността в Косово и Метохия и възможните последици от продължаването на едностранните ходове на режима на Курти“, каза Вучич в Instagram, цитиран от Kosovo-online.

„Посочих, че постоянният риск от ескалация на напрежението, който Прищина редовно провокира с безотговорни решения и поведение, оказва огромно влияние върху сръбския народ в Косово и Метохия, който живее в състояние на постоянен страх за живота и имуществото си“, подчерта той.

Вучич благодари на Руге за вниманието, което отделя на този въпрос, тъй като самият той е добър познавач на ситуацията в Косово.

„Подчертах, че е необходимо да се засилят дипломатическите усилия и да се координира със силите на КФОР в съответствие с Резолюция 1244 и правомощията, които тези сили имат като част от техния мандат, за да се гарантира безопасността на сърбите в Косово и Метохия, да се върне Прищина в диалог и изпълнение на всички задължения и преди всичко формирането на Съюз на сръбските общини“, каза Вучич.

По време на разговора с Руге Вучич подчерта още, че Сърбия остава ангажирана с военния неутралитет.

Руге заяви в социалната мрежа "Х", че разговорът с президента Вучич за отношенията между НАТО и Сърбия, които се надява да се задълбочат, е бил добър.

"Обсъдихме и регионални въпроси, включително постоянната сигурност в Косово. НАТО очаква Сърбия да помогне за осигуряване на пълна отговорност за насилствени действия през май и септември 2023 г.", написа Руге.

Good exchange with President @avucic on NATO #Serbia relations which we hope to see deepened. We also discussed regional issues, including lasting security in Kosovo. #NATO looks to Serbia to help ensure full accountability for the violent acts of May & September 2023. pic.twitter.com/Pkf096abxR