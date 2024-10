Пореден инцидент: Двигателят на самолет на Ryanair се запали

Пътниците на полет на Ryanair бяха евакуирани, след като крилото му избухна в пламъци, докато беше на пистата в Италия.

Полет FR 8826 е бил готов за излитане на Aeroporti di Puglia, когато внезапно от двигателя му започнали да излизат пламъци, съобщава регионалния италиански вестник Corriere Lecce.

Кадри от инцидента показват огнена топка под крилото на самолета, докато той се подготвя да напусне южното италианско летище за Торино в четвъртък сутринта.

184 пътници на полета бяха незабавно евакуирани с помощта на аварийни пързалки, докато пожарникарите потушаваха пламъците.

Уточнява се, че при инцидента няма пострадали и се извършват проверки за изясняване на причините за пожара.

Всички полети, заминаващи и пристигащи от летище Бриндизи, бяха спрени след инцидента.

В изявление, разпространено до италианската преса, летището каза: "Aeroporti di Puglia съобщава, че поради проблем с излитащ самолет е необходимо да бъде затворено летище Salento в Бриндизи. Проблемът, който възникна, когато самолетът вече беше подравнен в челото за излитане, изискваше евакуацията на пътниците чрез аварийни плъзгачи. Всички операции бяха извършени при максимална безопасност за пътниците и екипажа. Пътниците вече са на летището, където им помага персоналът на Aeroporti di Puglia. Техниците на компанията работят по интервенциите в рамките на тяхната компетентност и са необходими, за да може Aeroporti di Puglia да продължи с последващите проверки на използваемостта на пистата и да продължи с повторното отваряне на летището."

Това се случва дни след като пътниците на друг самолет на Ryanair останаха ужасени, след като гумите му се спукаха при кацане в Италия.

Четирите гуми се пръснаха, когато самолетът от Барселона кацна малко преди 8 сутринта на летище Орио ал Серио в Бергамо, близо до Милано, във вторник, според докладите.

Драматични снимки показват едно от колелата на самолета без останала гума, докато друго колело е изгоряла развалина.

Говорител на Ryanair каза: "Полет FR8826 от Бриндизи до Торино (3 октомври) беше отложен тази сутрин, след като кабинният екипаж забеляза изпарения от външната страна на самолета. Пътниците бяха свалени без инциденти и върнати на терминала с автобус. Искрено се извиняваме на засегнатите пътници за това закъснение и резервен самолет ще изпълни полет FR8826 от Бриндизи до Торино по-късно тази сутрин."

