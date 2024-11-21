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Èíòåðâþ íà Ãåðõàðä Êàðíåð ïîïàðâà îïòèìèçìà íè çà Øåíãåí

Àâñòðèÿ âåðîÿòíî ùå ïîñòàâè íîâè óñëîâèÿ
21 íîå 2024 22:00, Íåëè Õðèñòîâà
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Èíòåðâþ íà Ãåðõàðä Êàðíåð ïîïàðâà îïòèìèçìà íè çà Øåíãåí
Ñíèìêà: ÁÃÍÅÑ

Ïðåäè ïåòú÷íàòà ñðåùà â Áóäàïåùà íà âúòðåøíèòå ìèíèñòðè íà Àâñòðèÿ, Ðóìúíèÿ è Áúëãàðèÿ, ïîñâåòåíà íà òåìàòà çà ðàçøèðÿâàíå íà Øåíãåí, î÷àêâàíèÿòà â Àâñòðèÿ ñà âèñîêè, ïðåäàäå àâñòðèéñêàòà àãåíöèÿ ÀÏÀ, öèòèðàíà îò ÁÒÀ.

Â ñúùîòî âðåìå îáà÷å ïðàâèòåëñòâîòî âúâ Âèåíà âñå îùå íå ãîâîðè çà âäèãàíå íà âåòîòî. Âúïðåêè ÷å êàêòî ðóìúíñêèÿò ïðåìèåð Ìèð÷à ×îëàêó (îôèöèàëíî), òàêà è ñëóæåáíîòî ïðàâèòåëñòâî â Ñîôèÿ (çàñåãà íåîôèöèàëíî) ñå íàäÿâàò îùå â ïåòúê äà å äîãîâîðåíà äàòàòà çà ïðèñúåäèíÿâàíå êúì çîíàòà çà ïúòóâàíå áåç êîíòðîë è ñúñ ñóõîïúòíèòå ãðàíèöè íà Áúëãàðèÿ è Ðóìúíèÿ.

Îùå ïî òåìàòà
Àâñòðèÿ ìîæå è äà âäèãíå âåòîòî ñðåùó íàñ çà "Øåíãåí", íî Íèäåðëàíäèÿ - íå
20 íîå 2024 14:29
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Ðóìúíèÿ å âëàêúò, êîéòî òåãëè áúëãàðñêèÿ âàãîí êúì Øåíãåí
19 íîå 2024 21:16
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Ïî-âåðîÿòíî îáà÷å Âèåíà ùå ïîñòàâè íîâè óñëîâèÿ, íî íÿìà äà äàäå äàòà çà îòïàäàíå íà âåòîòî, ñòàíà ÿñíî îò èíòåðâþ íà ìèíèñòúðà íà âúòðåøíèòå ðàáîòè íà Àâñòðèÿ Ãåðõàðä Êàðíåð ïðåä ÀÏÀ. Êàòî íå ïîòâúðäè ïóáëèêàöèèòå â àâñòðèéñêè ìåäèè îò ïîñëåäíèòå äíè, ÷å âåòîòî ùå áúäå âäèãíàòî.

"Âèæäàìå, ÷å òåçè óñèëèÿ ñå îòïëàùàò è èñêàìå äà ïðîäúëæèì äà âúðâèì ïî òîçè ïúò è äà ïðèåìåì íîâ ïàêåò", ïîä÷åðòà â èíòåðâþòî ñè Êàðíåð êàòî ãîâîðè çà çàñèëåíàòà îõðàíà íà áúëãàðñêèòå è ðóìúíñêèòå ãðàíèöè â ïîñëåäíàòà ãîäèíà.

Íîâèÿò ïàêåò îò ìåðêè òðÿáâà äà áúäå èçãîòâåí îêîí÷àòåëíî óòðå â Áóäàïåùà. "Ñëåä âåòîòî îò ñòðàíà íà Àâñòðèÿ è Íèäåðëàíäèÿ çà ïðèåìàíå íà Ðóìúíèÿ è Áúëãàðèÿ ñå ïîëîæèõà óñèëèÿ çà îïàçâàíåòî íà âúíøíèòå ãðàíèöè è çà áîðáàòà ñðåùó êàíàëäæèéñòâîòî", êàçà Êàðíåð ïðåäè óòðåøíàòà ñðåùà. "Â òàçè ñèòóàöèÿ Àâñòðèÿ íå å ïðîñòî ñòðàíè÷åí íàáëþäàòåë, ñàìàòà òÿ ñúùî ðàáîòè çäðàâî", äîáàâè òîé.

Â ðàáîòíàòà ñðåùà â Áóäàïåùà îñâåí Êàðíåð ó÷àñòèå ùå âçåìàò âúòðåøíèòå ìèíèñòðè Àòàíàñ Èëêîâ îò Áúëãàðèÿ, Êàòàëèí Ïðåäîþ îò Ðóìúíèÿ, êàêòî è äîìàêèíúò îò Óíãàðèÿ Øàíäîð Ïèíòåð. Óíãàðñêîòî ïðåäñåäàòåëñòâî íà ÅÑ èñêà äà ñå ñòèãíå äî îôèöèàëíî åäèíîäóøèå ïî âúïðîñà ïî âðåìå íà ñðåùà íà âúòðåøíèòå ìèíèñòðè íà ÅÑ â ñðåäàòà íà äåêåìâðè. Â ðàáîòíèÿ ðàçãîâîð ùå ó÷àñòâà è åâðîêîìèñàðÿò ïî âúïðîñèòå íà ìèãðàöèÿòà Èëâà Éîõàíñîí. Àâñòðèåöúò Ìàãíóñ Áðóíåð, êîéòî ñå î÷àêâà äà ÿ íàñëåäè íà ïîñòà, ïîäêðåïÿ ïðèåìàíåòî íà äâåòå áàëêàíñêè ñòðàíè â Øåíãåí.

Ïðåäè ñðåùàòà ñå âîäèõà èíòåíçèâíè äèïëîìàòè÷åñêè ïðåãîâîðè. Ðóìúíñêèÿò ïðåìèåð Ìàð÷åë ×îëàêó ðàçãîâàðÿ âúâ âòîðíèê ñ àâñòðèéñêèÿ êàíöëåð Êàðë Íåõàìåð, à â ïîíåäåëíèê êàíöëåðúò ðàçãîâàðÿ è ñ ïðåäñåäàòåëÿ íà ðóìúíñêèÿ Ñåíàò Íèêîëàå ×óêà, ñúîáùè åêèïúò íà Íåõàìåð. Âúòðåøíèÿò ìèíèñòúð Êàðíåð ñå ñðåùíà â ïîíåäåëíèê ñ ðóìúíñêèÿ ñè êîëåãà Ïðåäîþ âúâ Âèåíà.

Àâñòðèéñêàòà ïîñëàíè÷êà â Ñîôèÿ Àíäðåà Èêè÷-Áüîì â íà÷àëîòî íà ñåäìèöàòà ïîñåòè áúëãàðñêî-òóðñêàòà ãðàíèöà, çà äà íàó÷è ïîâå÷å çà íàïðåäúêà ïî âúïðîñà.

Îôèöèàëíè òåìè íà ñðåùàòà â Áóäàïåùà ñïîðåä äàííè íà âúòðåøíîòî ìèíèñòåðñòâî ñà îïàçâàíåòî íà âúíøíèòå ãðàíèöè íà ÅÑ, îáùèòå óñèëèÿ â áîðáàòà ñðåùó êàíàëäæèéñòâîòî, êàêòî è ìåðêèòå ñðåùó íåëåãàëíàòà ìèãðàöèÿ. Îò ìàðò Ðóìúíèÿ è Áúëãàðèÿ ñà ÷ëåíêè íà "âúçäóøíèÿ Øåíãåí", êàòî ñ òîâà áÿõà ïðåìàõíàòè åäíîâðåìåííî ïðîâåðêèòå ïî âúçäóõ è âîäà. Ïúëíîòî èì ïðèñúåäèíÿâàíå êúì Øåíãåí îáà÷å ùå ñå îñúùåñòâè ñ îòâàðÿíåòî íà ñóõîïúòíèòå ãðàíèöè.

Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè ãîâîðè è çà ïî-íàòàòúøíè óñèëèÿ â ðàìêèòå íà ÅÑ. Àãåíöèÿòà íà ÅÑ çà çàùèòà íà ãðàíèöèòå Ôðîíòåêñ íàïðèìåð îáÿâè óòðîÿâàíå íà ñëóæèòåëèòå ñè â Áúëãàðèÿ. Äîñåãà Ðóìúíèÿ è Áúëãàðèÿ ñà ïîëó÷èëè 130 ìèëèîíà åâðî îò Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ çà çàñèëâàíå íà íàáëþäåíèåòî ïî ãðàíèöèòå.

Â Áúëãàðèÿ â ìîìåíòà ñå ðàçïîëàãà äîïúëíèòåëåí ïåðñîíàë - 1240 ãðàíè÷íè ñëóæèòåëè. Äâåòå äúðæàâè ðàáîòÿò è ïî ïèëîòíè ïðîåêòè çà ïðîöåäóðè ïî âúíøíèòå ãðàíèöè. Çàñèëåí ãðàíè÷åí êîíòðîë è ïîäîáðåíî ñúòðóäíè÷åñòâî èìà è ñ Óíãàðèÿ, Ãúðöèÿ è Ñëîâàêèÿ. Àâñòðèéñêè ïîëèöåéñêè ñëóæèòåëè ñà ðàçïîëîæåíè è êàòî "ñúâåòíèöè ïðè ïðîâåðêà íà äîêóìåíòèòå" íà ëåòèùàòà â Ðóìúíèÿ è Áúëãàðèÿ.

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Íåëè Õðèñòîâà

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Ócëoâuÿòa uì ca caìo yëoâka. Te íe âúçíaìepÿâaò uçoáùo ga íu nyckaò â Øeíreí u íe caìo òe! Ãepìaíuÿ, Øâeöuÿ, Äaíuÿ, Hugepëaíguÿ, Óírapuÿ u gp. cúùo, ío ce cnoòaéâaò...
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Äîêàòî ÷åòÿõ òàçè ñòàòèÿ, ðàçáðàõ êàê ñå ÷óâñòâàò ìàêåäîíöèòå ñïðÿìî íàñ. Àâñòðèéöèòå è íèäåðëàíäöèòå âèíàãè ñà íè èãðàëè êîíòðà ñ ÅÑ è âèíàãè ùå íàìåðÿò çàùî äà ñå çàÿæäàò ñ íàñ. Äîêàðàõìå ãî äî òàì äà èì ñå îáÿñíÿâàìå, äà ãè ðàçâåæäàìå êàòî ìå÷êè ïî ãðàíèöàòà, çà äà èì ñå ïîäìàæåì. Ïóñíàõà íè âúâ âúçäóøíèÿ Øåíãåí, çàùîòî èíà÷å îíçè ãåéëîðä Ðþòå ùåøå äà âèäè äèðåêòîðñêèÿ êàáèíåò â Íàòî ïðåç êðèâ ìàêàðîí, íî ñåãà çàïî÷íàõà íàíîâî ñúñ çàÿæäàíêèòå.
Âèæ âñè÷êè

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Ïóòèí: Âîéíàòà â Óêðàéíà ñå ïðåâðúùà â ãëîáàëåí êîíôëèêò
Ðîäèòåëèòå íà Îñòðîâà ñà äàëè 29 ìëðä. ïàóíäà íà äåöàòà ñè çà ïîêóïêà íà æèëèùå

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