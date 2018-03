"Буйна вода" открива Spotlight: USA

Спектакълът "Други митове" на Джона Бокеер, четири танцови ателиета и две филмови прожекции със свободен достъп включва програмата преди официалното откриване на Spotlight: USA - платформа за американски съвременен танц в Пловдив.

На 26 март от 20.00 часа в Дом на културата "Борис Христов" началото на престижния американски танцов форум ще бъде поставено с "Буйна вода" на компанията Contra-Tiempo от Лос Анджелис. Преди това в неделя от 16.00 ч. танцовата компания на хореографа Джона Бокеер ще съживи митове от Карпатите на площада пред Дома на културата, а при неблагоприятни метеоролични условия спектакълът ще се състои във фоайето на сградата с вход свободен.

В неделя Домът на културата приема и две танцови ателиета, насочени към професионалисти, учащи и любители на танцовото изкуство, отново с вход свободен. От 11.00 до 13.00 ч. в Dance Station клас по импровизация ще проведе хореографът Тани Холт (Портланд).

От 13:00 до 14:30 ч. идва ред на платформата за танцови ентусиасти без опит Dance Church на Кейт Уолик (Сиатъл). Неделната програма продължава с прожекция на документалния филм “Never Stand Still”, посветен на историята на някои от най-големите легенди, сред които Мърс Кънингам, Марк Морис и Сюзан Фарел, участвали в култовия Jacob’s Pillow Dance Festival. Скринингът е от 17.00 часа в офиса на One Dance Week в Капана (ул. Христо Дюкмеджиев №10).

Съботният ден (24 март) също има какво да предложи на пловдивчани и гостите на града. От 20=00 часа в офиса на One Dance Week в Капана ще се състои безплатна прожекция на документалния филм Check Your Body At The Door, посветен на house танците и техните създатели в ъндърграунд клубовете в Ню Йорк през 90-те години на миналия век.