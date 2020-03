Within Temptation идват на Midalidare Rock

Within Temptation ще бъдат третият хедлайнер на фестивала "Midalidare Rock in the wine valley", обявиха организаторите на фестувала.

След хеви метъл легендите Judas Priest, които ще празнуват 50 годишния си юбилей в рамките на фестивала, и Running Wild, които идват за първи път в България, днес стана ясно, че третата банда на фестивала в долината на виното ще е Within Temptation, които бяха едно от големите имена на тазгодишното издание на Wacken Open Air.

Холандците ще бъдат водени от неотразимата си вокалистка Шарон ден Адел. Within Temptation са създадени през 1996 година, а стилът им е в началото е определян като Symphonic metal и Gothic metal, за да достигне до сегашното си рок звучене с най-новия им албум “Resist”, издаден през февруари тази година. През годините холандците са били хедлайнери на най-големите метъл фестивали в Европа като Wacken Open Air и Masters of Rock.

От днес в продажба са и еднодневни билети за фестивала. За 17-и юли, когато хедлайнер ще са Running Wild, цената на еднодневен билет ще е 60 лева. За 18-и юли, когато хедлайнер ще са Within Temptation, цената на еднодневния билет ще е 60 лева. За 19-и юли, когато хедлайнер ще са Judas Priest, цената на еднодневния билет ще е 80 лева.

Тридневните билети от днес са на цена от 120 лева. Всички билети могат да бъдат закупени в мрежата на Eventim.