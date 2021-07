На какви концерти ще може да се насладим това лято?

Лятото е сезонът на концертите и спектаклите под открито небе. След като пандемията стопира организацията на живи събития, сега отново се дава рестарт на музикалното и филмово преживяване.

С какви концерти и спектакли е наситен летния календар у нас?

Bulgaria ON AIR. "Животът се върна и то с пълна скорост. Това, с което започваме в най-близко бъдеще, е следващата седмица в Пловдив на 25 юли. Това ще е концерт на Фондацията и големите български рок гласове, който ще бъде комбинация с операта в Пловдив. Нещо, което ще бъде различно от всички останали концерти, които се случват на Фондацията", каза ексклузивният представител на Live Nations и един от организаторите на FEST TEAM Стефан Еленков в студиото на

Той сподели, че събитието ще се състои в Античния театър на града под тепетата.

"На 31 юли, 1, 2 август е спектакълът "The Lord of the Rings". Той е по филмова музика, който ще бъде излъчен с концерт на Старозагорската опера - около 250 човека. Когато хората от продукцията дойдоха и видяха мястото, на което ние им предложихме да се случи този спектакъл, те бяха доста ентусиазирани. Те споделиха, че никъде по света не е правен този спектакъл и за тях това ще бъде невероятна чест", допълни Еленков.

Според него това ще бъде едно най-интересните шоута, които българската публика ще може да гледа, а мястото отново е Античният театър.

"През август месец започват големите музикални събития. "SPICE Music", SOLAR music и двете ще са в Бургас. Ще завършим с нов проект, за който съм доста ентусиазиран, тъй като за първи път започваме да правим семеен фестивал в България. Нещо, което досега не се е случвало", коментира още представителят на Live Nations.

И припомни, че през изминалата година бяхме единствената държава, която организира фестивал - Spice music. Но е категоричен, че когато правилата се спазват - нещата се получат.

Стефан Еленков разкри, че през 2022 г. се очаква групата Slipknot да пристигне за фестивала Hills of Rock и ще се състои в Пловдив. А също така и Manowar, които ще зарадват феновете си на 4 юли догодина.

Вижте целия разговор във видеото.