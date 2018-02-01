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Пари като шума! Топ 20 на най-скъпите трансфери

Зимният трансферен прозорец затвори, отборите пръснаха милиони
1 фев 2018 22:10, Красимир Ангелов
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Пари като шума! Топ 20 на най-скъпите трансфери
Снимка: Reuters

Зимният трансферен прозорец определено бе доста динамичен и някои от големите отбори направиха много сериозни сделки.

Алексис Санчес, Пиер Емерик Обамеянг, Филипе Коутиньо и други звезди смениха отборите си. Електронното издание Goal.com направи списък с най-скъпите трансфери за прозореца.

Вижте и кои са отличниците през прозореца.

20. Сандро Вагнер - от Хофенхайм в Байерн - 10,7 милиона евро
19. Франсес Коклен - от Арсенал във Валенсия - 12 милиона евро
18. Юрген Локадия - от ПСВ Айндховен в Брайтън - 14 милиона евро
17. Баду Ндиае - от Галатасарай в Стоук - 14 милиона евро
16. Рос Баркли - от Евертън в Челси - 15 милиона евро
15. Емерсон Палмиери - от Рома в Челси - 17 милиона евро
14. Пиетро Пелегри - от Дженоа в Монако - 17,5 милиона евро
13. Андре Аю - от Уест Хям в Суонзи - 18 милиона евро
12. Оливие Жиру - от Арсенал в Челси - 18 милиона евро
11. Мануел Аканджи - от Базел в Борусия Дортмунд - 18,7 милиона евро
10. Гуидо Карийо - от Монако в Саутхямптън - 19,1 милиона евро
9. Тио Уолкът - от Арсенал в Евертън - 20 милиона евро
8. Лукас Моура - от ПСЖ в Тотнъм - 25 милиона евро
7. Дженк Тосун - от Бешикташ в Евертън - 27 милиона евро
6. Иниго Мартинес - от Реал Сосиедад в Атлетик Билбао - 28 милиона евро
5. Седрик Бакамбу - от Вилярел в Бейжинг Гуан - 35,3 милиона евро
4. Пиер Емерик Обамеянг - от Борусия Дортмунд в Арсенал - 55 милиона евро

3. Аймерик Лапорт - от Атлетик Билбао в Манчестър Сити - 57,2 милиона евро
2. Върджил ван Дайк - от Саутхямптън в Ливърпул - 75 милиона евро
1. Фелипе Коутиньо - от Ливърпул в Барселона - 106 милиона евро

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По публикацията работи: Красимир Ангелов

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Напиши коментар Коментари
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Анонимен преди 12 минути
Ти да продадеш Неймар и да вземеш Коутиньо? Фен на Барса съм, но това е почти същото когато продадоха Роналдо Феномена на Интер в най-силните му години. Нямаш право бре!
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Анонимен преди 55 минути
Каутиньо смешника ако струва 106 милиона евро, то Бог Меси трябва да струва 1 милиард евро. Баси набутвацията на Барса с тоя некадърник.
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Анонимен преди 1 час
Тоя беше голямата работа в Англия, но сега в компанията на Меси и Суарес изглежда аматьор. Дано влезе в час, че хич го няма тоя Каутиньо в досегашните мачове.
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