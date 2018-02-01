Пари като шума! Топ 20 на най-скъпите трансфери

Зимният трансферен прозорец определено бе доста динамичен и някои от големите отбори направиха много сериозни сделки.

Алексис Санчес, Пиер Емерик Обамеянг, Филипе Коутиньо и други звезди смениха отборите си. Електронното издание Goal.com направи списък с най-скъпите трансфери за прозореца.

Вижте и кои са отличниците през прозореца.

20. Сандро Вагнер - от Хофенхайм в Байерн - 10,7 милиона евро

19. Франсес Коклен - от Арсенал във Валенсия - 12 милиона евро

18. Юрген Локадия - от ПСВ Айндховен в Брайтън - 14 милиона евро

17. Баду Ндиае - от Галатасарай в Стоук - 14 милиона евро

16. Рос Баркли - от Евертън в Челси - 15 милиона евро

15. Емерсон Палмиери - от Рома в Челси - 17 милиона евро

14. Пиетро Пелегри - от Дженоа в Монако - 17,5 милиона евро

13. Андре Аю - от Уест Хям в Суонзи - 18 милиона евро

12. Оливие Жиру - от Арсенал в Челси - 18 милиона евро

11. Мануел Аканджи - от Базел в Борусия Дортмунд - 18,7 милиона евро

10. Гуидо Карийо - от Монако в Саутхямптън - 19,1 милиона евро

9. Тио Уолкът - от Арсенал в Евертън - 20 милиона евро

8. Лукас Моура - от ПСЖ в Тотнъм - 25 милиона евро

7. Дженк Тосун - от Бешикташ в Евертън - 27 милиона евро

6. Иниго Мартинес - от Реал Сосиедад в Атлетик Билбао - 28 милиона евро

5. Седрик Бакамбу - от Вилярел в Бейжинг Гуан - 35,3 милиона евро

4. Пиер Емерик Обамеянг - от Борусия Дортмунд в Арсенал - 55 милиона евро

3. Аймерик Лапорт - от Атлетик Билбао в Манчестър Сити - 57,2 милиона евро

2. Върджил ван Дайк - от Саутхямптън в Ливърпул - 75 милиона евро

1. Фелипе Коутиньо - от Ливърпул в Барселона - 106 милиона евро

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