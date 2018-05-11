Разследван за допинг може да играе за Русия на Мондиала

Защитникът Руслан Камболов, който беше разследван от Световната антидопингова агенция (УАДА), беше включен в предварителния състав на Русия за световното първенство. Делото срещу футболиста на Рубин вече е приключило заради липса на доказателства, твърдят неговите адвокати, но ФИФА все още не е потвърдила официално това.

Само трима футболисти от разширената група на руснаците не играят в местното първенство и това са Денис Черишев (Виляреал), Роман Нойщедер (Фенербахче) и Владимир Габулов (Брюж). От състава отпада Александър Кокорин (Зенит Санкт Петербург), който лекува контузия в коляното.

Предварителният състав от 28 души ще загуби петима от своите членове най-късно на 4 юни. Групата за Световното първенство трябва да бъде сведена до 23 души.

Групата на руснаците:

- вратари: Игор Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов (Брюж), Сослан Джанаев (Рубин), Андрей Лунев (Зенит);

- защитници: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Фьодор Кудряшов (Рубин), Иля Кутепов (Спартак), Роман Нойщедер (Фенербахче), Константин Рауш (Динамо), Андрей Семьонов (Ахмат), Игор Смолников (Зенит), Марио Фернандес (ЦСКА Москва);

- халфове: Юрий Газинский (Краснодар), Александър Головин, Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Александър Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (Зенит), Роман Зобнин, Александър Самедов (Спартак Москва), Антон Миранчук (Локомотив Москва), Александър Ташаев (Динамо Москва), Денис Черишев (Виляреал);

- нападатели: Артьом Дзюба (Арсенал Тула), Алексей Миранчук (Локомотив Москва), Фьодор Смолов (Краснодар), Фьодор Чалов (ЦСКА Москва).

- отделно от групата тренират: Маринато Гилерме (Локомотив Москва, вратар), Владислав Игнатиев (Локомотив Москва, защитник), Дмитрий Комбаров (Спартак Москва, защитник), Денис Глушаков (Спартак Москва, халф), Антон Швец (Ахмат, халф), Антон Заболотний и Дмитрий Полоз (Зенит, нападатели).

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