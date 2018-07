Франция полудя от радост: Едно, две, три, viva Юмтити!

"One, two, three, viva Umtiti!". Едно, две, три, да живее Юмтити! Това е едно от заглавията във френските медии часове след голямата победа на Франция над Белгия на полуфинала на Световното първенство по футбол снощи.

Самюел Юмтити се превърна в героя на Сините (Les Blues), както наричат французите футболистите си. Юмтити вкара единствения гол за победата на "петлите" над Червените дяволи.

След успеха хиляди французи излязоха по улиците, за да празнуват! Невиждано отдавна множество препълни Шанз Елизе, пеещите и танцуващи французи изразяваха по всевъзможни начини радостта си. Стигна се и до сблъсъци с полицията.

"Те го направиха. За трети път в историята им, Сините ще спорят на финал за Световната купа... Беше силно, беше красиво!", написа Паризиен.

Еуфорията по улиците не беше възприета еднозначно в социалните мрежи. Под снимка на преливащия от хора нощен Париж имаше коментари като този:

"Жалко, че нямаше толкова хора, за да спасят пенсиите ни, но както казваше Жюл Сезар "Дайте вино и игри на народа и той няма да ни отегчава".

"Спрете хейтърските коментари, репликира го друг, и се насладете на тази прекрасна обединена Франция".