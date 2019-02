Трагедия: 10 млади футболисти на "Фламенго" загинаха в пожар

10 души са загинали след пожар в младежкия тренировъчен център на най-известният бразилски футболен клуб “Фламенго”, съобщават от BBC, цитирайки местни медии.

Пожарът е избухнал около 5.10 ч. местно време в една от общите спални докато играчите на футболният клуб са спяли. Причините за пламъците все още не са ясни.

В резултат са загинали 10 души, но тяхната самоличност все още не е известна. Жертвите са на възраст между 14 и 17 години. При инцидента са пострадали и още трима души, които са били откарани незабавно в болницата.

Пожарните екипи, пристигнали на място, са се борили с пламъците в продължение на повече от два часа. Огънят е бил потушен едва към 7.30 ч., а от снимки в социалните мрежи се вижда и колко сериозен е бил пожарът.

