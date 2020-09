Официално: Меси остава в Барселона

Лионел Меси най-накрая взе решение какво ще е бъдещето му в Барселона. Той все пак ще остане в тима и този сезон.

"Не бях доволен и исках да напусна "Барселона". Клубът обаче не ми позволи това и затова реших да остана и да не търся съдебни действия срещу клуба, който обичам. Никога не бих водил съдебен процес срещу клуба на сърцето си, затова и оставам тук", обави футболистът пред изданието Goal.

