Лудогорец в група с Тотнъм, а ЦСКА с Рома

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По публикацията работи: Александър Попов
Жозе Моуриньо и неговият Тотнъм отново ще гостуват в България, след като жребият ги събра в една група с Лудогорец. Англичаните надвиха трудно Локомотив Пловдив след късен обрат с 2:1.
Другите два отбора в групата на шампиона ни са австрийският ЛАСК и белгийският Антверп.
ЦСКА се падна в една група с Рома, Йънг Бойс и ЧФР Клуж в Лига Европа. Това отреди жребият, който беше теглен преди минути.
Група А
Рома
Йънг Бойс
Клуж
ЦСКА
Група В
Арсенал
Рапид (Виена)
Молде
Дъндолк
Група С
Байер (Леверкузен)
Славия (Прага)
Апоел Беер Шева
Ница
Група D
Бенфика
Стандард (Лиеж)
Рейнджърс
Лех (Познан)
Група Е
ПСВ (Айндховен)
ПАОК
Гранада
Омония
Група F
Наполи
Реал Сосиедад
АЗ Алкмаар
Риека
Група G
Брага
Лестър
АЕК
Зоря
Група H
Селтик
Спарта (Прага)
Милан
Лил
Група I
Виляреал
Карабах
Макаби (Тел Авив)
Сиваспор
Група J
Тотнъм
Лудогорец
ЛАСК (Линц)
Роял Антверп
Група K
ЦСКА (Москва)
Динамо (Загреб)
Фейенорд
Волфсбергер
Група L
Гент
Цървена звезда
Хофенхайм
Слован Либерец