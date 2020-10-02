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Лудогорец в група с Тотнъм, а ЦСКА с Рома

Вижте какво отреди жребия за Лига Европа
Обновена: 2 окт 2020 14:47 | 2 окт 2020 14:41, Александър Попов
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Лудогорец в група с Тотнъм, а ЦСКА с Рома
Снимка: БГНЕС
Жозе Моуриньо и неговият Тотнъм отново ще гостуват в България, след като жребият ги събра в една група с Лудогорец. Англичаните надвиха трудно Локомотив Пловдив след късен обрат с 2:1.
 
Другите два отбора в групата на шампиона ни са австрийският ЛАСК и белгийският Антверп. 
 
ЦСКА се падна в една група с Рома, Йънг Бойс и ЧФР Клуж в Лига Европа. Това отреди жребият, който беше теглен преди минути.
 
Група А

Рома
Йънг Бойс
Клуж
ЦСКА

Група В

Арсенал
Рапид (Виена)
Молде
Дъндолк

Група С

Байер (Леверкузен)
Славия (Прага)
Апоел Беер Шева
Ница

Група D

Бенфика
Стандард (Лиеж)
Рейнджърс
Лех (Познан)

Група Е

ПСВ (Айндховен)
ПАОК
Гранада
Омония

Група F

Наполи
Реал Сосиедад
АЗ Алкмаар
Риека

Група G

Брага
Лестър
АЕК
Зоря

Група H

Селтик
Спарта (Прага)
Милан
Лил

Група I

Виляреал
Карабах
Макаби (Тел Авив)
Сиваспор

Група J

Тотнъм
Лудогорец
ЛАСК (Линц)
Роял Антверп

Група K

ЦСКА (Москва)
Динамо (Загреб)
Фейенорд
Волфсбергер

Група L

Гент
Цървена звезда
Хофенхайм
Слован Либерец

 

По публикацията работи: Александър Попов

28
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Напиши коментар Коментари
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питам преди 36 минути
ЦСКА с роми от Филиповци или Факултето ще играе.
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До ЦСКА 1948 преди 43 минути
Хайде по-кротко го давайте. Ако целта ви е само да ни правите за смях няма да стане. Това си е личния отбор на г-н Ганчев и екипа му и името не е толкова важно. Както той чичко ви каза ако иска и ФК Лупи ще го преименува. Важното е че пак ще ни вкара в групите а вие ще ги гледате през крив макарон. Това е важното и затова сме признателни на Гришата.
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Ловчанлията преди 53 минути
Много говеда и псевдо фенове са се нароили тук. Гледам всяка статия с поздравления за новия отбор на г-н Ганчев събира по един куп червени палци. Защо е тази злоба? На нас ще ни е първо участие в групова фаза и дано да е успешно. Вас вече сме ви гледали. Левски от години не е припарвал там а уж автентичното ЦСКА все на последно място завършваше в групите. Дано да се представим по-достойно. Успех!
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Анонимен преди 1 час
От пет години вече съм фен на този нов отбор. Беше странно но претръпнах и изстрадах спадовете и проблемите.

Не се подигравай, защото може да дойде на твоята глава!
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Вуте преди 1 час
Само Миньорооо...
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Анонимен преди 1 час
Доволно много рогати мучът тук. Бравос. За вас остава утехата, че сте върнали заема на Стойне. На едрото момче няма да можете. Но пък Л. значи Сободата. Видяхме и в Пловдив. Фенове, които подкрепят срещу пари. Които бият срещу пари. Които тровят децата за пари! Свобода ли?
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Делиорманския преди 1 час
Мачкай, Крейзиииии!
Успех и на червения отбор! Ръководството на тирето са еволюционно изостанали по отношение на поведение и др., но като делиормански фен, пожелавам успех на всеки БГ отбор в чужбина.
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Фена преди 1 час
От пет години вече съм фен на този нов отбор. Беше странно но претръпнах и изстрадах спадовете и проблемите. Днес вече пишем история и искрено се надявам при това наше първо и единствено засега участие в групите да не останем на последното място. Ако го допуснете догодина съм при ЦСКА 1948. Поне вече имаме избор.
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Ловчанлията преди 1 час
Снощи Гришата четеше всички. След края на мача във всяка кръчма в града напитките бяха за сметка на г-н Ганчев. Той е истинско богатство за нашия град. Успех и в групите.
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Напред преди 1 час
Първи значим европейски успех за новия проект. Добре че са Разград и Ловеч да ни отсрамват днес е Европа. Грандовете отдавна окапаха.
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ЦСКА 1948 преди 1 час
Поздравления за ловчанлии. Надявам се тази година да завършим пред тях и догодина за една да щурмуваме групите. Ако пък ги срещнем и отупаме на европейска сцена ще е страхотно. Сега да отдадем заслуженоти и да оставим ментето с тирето да пише история.
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Фен реалист преди 1 час
Няма да е лесно. Важното е само да не останем последни в групата при първото ни участие в групова фаза на евротурнири. Ще се запомни лошо. Всичко друго ще е успех за този нов проект на г-н Ганчев и етрополската общественост.
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Анонимен преди 1 час
Това човешката злоба край няма!
Вместо да се радват че се повишава клубният ни коефициент и повече отбори ще играят в Европа, взели да се подиграват.

Левски къде са? - Срам срам срам
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AcOrP преди 1 час
Тази година едно ЦСКА в Групите догодина две!
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Етрополския преди 1 час
Не можех да заспя снощи от вълнение. Кой ти е вярвал че Етрополе някога ще се докосне до групите на Лига Европа. Гриша, благодарни сме че ни обедини с Литекс и под вещото ръководство на Стойчо Стоилов днес пишем история. Този нов отбор с едва 4-5 годишна втория днес е вече на картата на Европа. Гордеем се.
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Анонимен преди 1 час
Преодолими отбори за ЦСКА!
Добър жребий!
Единственото е момчетата да играят навито както срещу Базел.
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Анонимен преди 1 час
Безмислени групи в още по-излишен турнир.Наградата на шампиона е да влезе през задната врата в ШЛ.
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Анонимен преди 1 час
Радвам се искрено! Литекс винаги са били добър отбор с добра школа! След като взеха и половин школа на автентичния ЦСКА наистина са добър отбор! Напред Литекс! Относно Лудогорец- браво и на тях, имат няколко млади българи в състава си, дано ги обиграват.
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Фен червен преди 1 час
Ще е трудно но този нов и млад отбор тепърва ще пише история. Знам че Стойчо Стоилов и Гришата вкараха Литекс веднъж в групите но след обединението ни с Етрополе и преименуването това е първото ни сериозно постижение. Напред червени дяволи!
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