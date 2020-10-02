Лудогорец в група с Тотнъм, а ЦСКА с Рома

Жозе Моуриньо и неговият Тотнъм отново ще гостуват в България, след като жребият ги събра в една група с Лудогорец. Англичаните надвиха трудно Локомотив Пловдив след късен обрат с 2:1.

Другите два отбора в групата на шампиона ни са австрийският ЛАСК и белгийският Антверп.

ЦСКА се падна в една група с Рома, Йънг Бойс и ЧФР Клуж в Лига Европа. Това отреди жребият, който беше теглен преди минути.