УЕФА реши: Махат бирата пред футболистите мюсюлмани

Официалните лица на УЕФА няма да поставят повече бутилки с бира пред мюсюлманите по време на пресконференциите на треньори и футболисти на Евро 2020.

Проблемът се появи за първи път, след като звездата на френския национален тим Пол Погба скри една от бутилките с пиво преди брифинг.

Малко по-късно стана ясно, че е направил това заради религиозните си убеждения. 28-годишният Погба е мюсюлманин и религията му забранява употребата на алкохол.

За сметка на това бутилките с газирани напитки ще останат като рекламни послания към зрителите и феновете, предаде БНТ.

От УЕФА подчертаха, че има разлика между премахването на алкохола по религиозни съображения и премахването на продукти, основани на начина на живот и фитнеса. От европейската централа обявиха, че ако футболистите решат да ги премахват самостоятелно, може да се стигне до санкции за отборите.

Ден преди Погба да премахне бирата, нападателят на Португалия Кристиано Роналдо направи същото, но с бутилки с безалкохолна напитка. Той зае своето място на масата за пресконференции и демонстративно ги премести далеч от себе си, след което вдигна шише с вода и каза на журналистите: "Пийте вода!".

