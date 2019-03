7 ползи за здравето от розмарина

Освен че е прекрасен на вкус, розмаринът е и невероятно полезен. Той действа като тоник, има противовъзпалителни свойства, антимикробни качества и има успокояващо за нервната система въздействие.

Тези и още много полезни свойства розмаринът дължи на антиоксидантите, флавоноидите, фенолните киселини и терпените в състава си. Благодарение на тях той оказва благотворно влияние върху целия организъм.

Розмаринът е познат още от древността. Неговите полезни свойства са били използвани от много народи. Предимно е употребяван като средство за подобряване на паметта. Той предотвратява различни заболявания, свързани с дегенерация на нервната тъкан, причиняващи загуба на памет и други важни мозъчни функции. Полезен е срещу депресия, за повишаване на енергийните нива, намалява умората и потиска стреса. Освен това е чудесно средство за подобряване на съня.

Стимулира сърдечносъдовото здраве

Благодарение на антиоксидантите в състава си, розмаринът оказва положително влияние върху цялата сърдечносъдова система. Той предотвратява потенциалните увреждания, които свободните радикали биха нанесли на сърцето и съдовете.

Има противоракови свойства

Основната активна съставка на розмарина (розмаринова киселина или карнозол) има впечатляващи антиканцерогенни свойства. Тя потиска разрастването на вече съществуващ рак на яйчниците и подсилва ефекта на някои химиотерапевтици, констатира изследване публикувано в US National Library of Medicine към National Institutes of Health (Американска национална медицинска библиотека към Национален здравен институт на САЩ).

