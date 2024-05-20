Áåçïëàòíè êàðäèîëîãè÷íè ïðåãëåäè â ÈÑÓË

|
Ñíèìêà: ÁÃÍÅÑ
Áåçïëàòíè êàðäèîëîãè÷íè ïðåãëåäè îðãàíèçèðà íà 22 è 23 ìàé Êëèíèêàòà ïî êàðäèîëîãèÿ íà ÓÌÁÀË „Öàðèöà Éîàííà – ÈÑÓË“ ïî ïîâîä Ìåæäóíàðîäíèÿ äåí çà áîðáà ñ àðòåðèàëíàòà õèïåðòîíèÿ (ÀÕ).
Ïðåãëåäèòå ùå ñå èçâúðøâàò â êàáèíåò 206 ìåæäó 14:00 è 18:30 ÷àñà, ñàìî ñëåä ïðåäâàðèòåëíî çàïèñâàíå íà òåë. 02 9432 332. Òå ùå âêëþ÷âàò èçìåðâàíå íà êðúâíîòî íàëÿãàíå è êîíñóëòàöèÿ ñ êàðäèîëîã. Ïðè íåîáõîäèìîñò ùå áúäàò íàçíà÷åíè äîïúëíèòåëíè èçñëåäâàíèÿ.
Ïðåäíàçíà÷åíè ñà çà ãðàæäàíè ñ:
- Íîâîðåãèñòðèðàíà õèïåðòîíèÿ
- Ðåçèñòåíòíà õèïåðòîíèÿ (òàêàâà, êîÿòî òðóäíî ñå ïîääàâà íà êîíòðîë)
- Íåêîíòðîëèðàíà õèïåðòîíèÿ (õîðà, êîèòî ïåðèîäè÷íî èìàò ïîâèøåíî êðúâíî, íî íå âçåìàò ìåäèêàìåíòè çà íåãî)
- Ðèñêîâè ôàêòîðè çà ðàçâèòèå íà õèïåðòîíèÿ (òþòþíîïóøåíå, îáåçäâèæâàíå, çàòëúñòÿâàíå, õèïåðãëèêåìèÿ).
Åêèïèòå, êîèòî ùå èçâúðøâàò áåçïëàòíèòå ïðåãëåäè, ùå áúäàò ïîä ðúêîâîäñòâîòî íà äâàìà îò îïèòíèòå ñïåöèàëèñòè îò Êëèíèêàòà ïî êàðäèîëîãèÿ íà ÈÑÓË. Ä-ð Íåëè Ãåîðãèåâà ùå ðúêîâîäè åêèïà íà 22 ìàé 2024, à Êèðèë Äæîìàíîâ òîçè íà 23 ìàé 2024.
Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase