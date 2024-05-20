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Áåçïëàòíè êàðäèîëîãè÷íè ïðåãëåäè â ÈÑÓË

Ùå ñå èçâúðøâàò ñëåä ïðåäâàðèòåëíî çàïèñàí ÷àñ
20 ìàé 2024 11:34, Êàìåëèÿ Öâåòàíîâà
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Áåçïëàòíè êàðäèîëîãè÷íè ïðåãëåäè â ÈÑÓË
Ñíèìêà: ÁÃÍÅÑ

Áåçïëàòíè êàðäèîëîãè÷íè ïðåãëåäè îðãàíèçèðà íà 22 è 23 ìàé Êëèíèêàòà ïî êàðäèîëîãèÿ íà ÓÌÁÀË „Öàðèöà Éîàííà – ÈÑÓË“ ïî ïîâîä Ìåæäóíàðîäíèÿ äåí çà áîðáà ñ àðòåðèàëíàòà õèïåðòîíèÿ (ÀÕ).

Ïðåãëåäèòå ùå ñå èçâúðøâàò â êàáèíåò 206 ìåæäó 14:00 è 18:30 ÷àñà, ñàìî ñëåä ïðåäâàðèòåëíî çàïèñâàíå íà òåë. 02 9432 332. Òå ùå âêëþ÷âàò èçìåðâàíå íà êðúâíîòî íàëÿãàíå è êîíñóëòàöèÿ ñ êàðäèîëîã. Ïðè íåîáõîäèìîñò ùå áúäàò íàçíà÷åíè äîïúëíèòåëíè èçñëåäâàíèÿ.

Ïðåäíàçíà÷åíè ñà çà ãðàæäàíè ñ:
- Íîâîðåãèñòðèðàíà õèïåðòîíèÿ
- Ðåçèñòåíòíà õèïåðòîíèÿ (òàêàâà, êîÿòî òðóäíî ñå ïîääàâà íà êîíòðîë)
- Íåêîíòðîëèðàíà õèïåðòîíèÿ (õîðà, êîèòî ïåðèîäè÷íî èìàò ïîâèøåíî êðúâíî, íî íå âçåìàò ìåäèêàìåíòè çà íåãî)
- Ðèñêîâè ôàêòîðè çà ðàçâèòèå íà õèïåðòîíèÿ (òþòþíîïóøåíå, îáåçäâèæâàíå, çàòëúñòÿâàíå, õèïåðãëèêåìèÿ).

Åêèïèòå, êîèòî ùå èçâúðøâàò áåçïëàòíèòå ïðåãëåäè, ùå áúäàò ïîä ðúêîâîäñòâîòî íà äâàìà îò îïèòíèòå ñïåöèàëèñòè îò Êëèíèêàòà ïî êàðäèîëîãèÿ íà ÈÑÓË. Ä-ð Íåëè Ãåîðãèåâà ùå ðúêîâîäè åêèïà íà 22 ìàé 2024, à Êèðèë Äæîìàíîâ òîçè íà 23 ìàé 2024.

 

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Êàìåëèÿ Öâåòàíîâà

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Ñïîíñîðèðàíî ñúäúðæàíèå
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Ïîñëå ùå èì áîäíàò ïî åäèí-äâà ñòåíòà áåç íóæäà ïî 25Ê çà áîëíèöàòà è ùå ïðàòÿò æåðòâàòà ïî æèâî ïî çäðàâî äà ïî÷èíå â êúùè äà íå èì çàãðîçàâà ñòàòèñòèêàòà
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