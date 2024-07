Умерената консумация на алкохол не удължава живота

Умерената консумация на алкохол не удължава човешкия живот, показва ново проучване, цитирано от ЮПИ.

Данните оспорват по-ранни констатации, според които чаша вино на ден е здравословна.

Проучването е на изследователи от университета във Виктория, Британска Колумбия, Канада, и от университета на щата Ню Джърси.

Учените казват, че предишните препоръки, в които се подчертава ползата от консумацията на виното за удължаване на живота, са се основавали на погрешни научни изследвания.

Много проучвания показват, че хората, които консумират спиртни напитки умерено, живеят по-дълго от тези, които не пият, като това се дължи на по-малките рискове от сърдечни заболявания и други хронични болести. Така се стигна до разпространеното мнение, че приемът на алкохол в разумни граници може да има положително въздействие върху здравето, казват специалистите.

Не всички проучвания обаче представят алкохола по този начин и новият анализ обяснява защо, отбелязва ЮПИ.

Хората трябва да бъдат "скептични към твърденията, че умерената употреба на алкохол може да удължи живота и да намали риска от сериозни здравословни проблеми и преждевременна смърт", казва водещият автор на проучването Тим Стокуел от университета във Виктория, Британска Колумбия. "Да се пие по-малко или изобщо да не се пие е по-съвместимо с подобряването на здравето и благосъстоянието", смята той.

Според Стокуел изследвания, които показват благоприятно въздействие от употреба на алкохол, обикновено са фокусирани върху по-възрастни и не отчитат навиците на хората да пият през целия си живот.

Те сравняват доброволци, които консумират спиртни напитки умерено, с групите на въздържателите и на нередовно пиещите, които включват и възрастни хора, отказали се от алкохола или намалили консумацията му заради здравословни проблеми.

"В сравнение с тях хората, които продължават да пият, изглеждат много здрави“, казва Стокуел, като отбелязва, че външният вид може да създаде погрешно впечатление.

За целите на изследването учените анализират 107 публикувани проучвания, които проследяват състоянието на доброволци във времето и изследват връзката между алкохолните навици и продължителността на живота.

Обобщените данни сочат, че при тези, които малко или умерено консумират спиртни напитки - между едно и две питиета седмично, има с 14% по-нисък риск от смърт през изследвания период в сравнение с въздържателите.

Това обаче се променя, когато изследователите се задълбочават над данните. Според тях умереното пиене не е свързано с по-дълъг живот в няколко по-подборни и щателно направи проучвания.

В тях са включени хора, които в началото са били сравнително млади (средно под 55 години) и са се уверили, че бившите и тези, които от време на време консумират алкохол, не се смятат за въздържатели.

"Добре планираните и качествено проведени проучвания не откриват ползи за здравето“, казва Стокуел. "Зле подготвените и направени проучвания обаче откриват големи ползи", отбелязва експертът.

Констатациите са публикувани в Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

(БТА)



Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase