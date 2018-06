Люси Дяковска с "цветно пътешествие в света на мюзикъла"

Популярната изпълнителка Люси Дяковска обяви, че в готвената от нея "Вечер на мюзикъла" са предвидени популярни произведения като "Котките", "Уестсайска история", "Кабаре", "Клетниците", "Цар Лъв", "Исус Христос - супер звезда", както и много още изненади.

Съвременните мюзикъли ще бъдат представени с "We will rock you", "Mamma mia" и други, а обещаващата музикална вечер ще бъде "цветно пътешествие в света на мюзикала."

"За мен диското и мюзикълът нямат голяма разлика. И при двете трябва да достигнеш до човека, аплаузът е това, към което ние на сцената се стремим, но дори когато отсъства - усмивката ни стига" - така започна Люси Дяковска представянето на предстоящия си концерт в студиото на Bulgaria ON AIR.

"Първите модерни плочи, които баща ми имаше 1984 г. бяха на Барбара Стрейзънт, която е също композитор, освен велик изпълнител. Написала е едни от най-красивите песни към филми и мюзикъли. Нейните изпълнения ме докоснаха с начина, по който преживяваше всяка мисъл в тях, а баща ми винаги е бил много експресивен певец. Той беше пример за мен, когато отидох в Германия в мюзикъл колеж и емоционалността, с която пеех в мюзикъли беше най-силният ми коз", сподели изпълнителката в "България сутрин".

Участие в представлението ще вземат също големите музиканти Мишо Йосифов и Веселин Веселинов Еко.