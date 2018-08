Група D.VINE отново завладява Борисовата градина. Първият концерт се проведе на 22 юли. Той носеше името на световния хит "Lady in Red" на Chris DeBurgh. Вторият предстои днес - "Ladies` Night", песен на Kool and the Gang.

Програмата включва поп музика, модерни денс хитове, златни ретро парчета и рок песни за финал, които дамите ще изпълнят в грациозни огнено червени тоалети, съобщава Bulgaria ON AIR.



Като всеки голям концерт и този не остава без кауза. D.VINE подаряват една китара "Китарата на D.VINE" на дете от публиката и чрез този жест се надяват музиката да влезе в повече домове и сърца, за да има още концерти през годините от новосъздадени групи.

За "надпреварата" за музикалния инструмент ще могат да участват всички деца до 18-годишна възраст.

Концертите са част от културната лятна програма на София и са със свободен достъп.