Бира, пого, синини... На парти като през 90-те с Лирой Торнхил

Месец преди концерта си в България, Лирой Торнхил обеща пред Dnes.bg, че сетът му ще включва не само соловите му парчета, но и много олд скуул музика и тракове, които никой не би посмял да пуска. И, разбира се, надмина очакванията ни и дори преизпълни обещанието си.

Всъщност, преди Торнхил да се качи на сцената, никой не може да предположи какво ще прозвучи от тонколоните. Гарниран с някой от най-добрите тракове на The Prodigy, сетът на музиканта в "Терминал 1“ беше като пътешествие през музикалните стилове – от транс, през хаус и дръм&бас, та чак до трап и реге.

Ако някога сте се чудили каква е била атмосферата и музиката в клубове, в които са се състояли любимите рейв партита, които събират членовете на The Prodigy заедно, то тази, която сътвори Лирой, отговаря точно на този въпрос.

Обстановка като на парти през 90-те, което те омагьосва и те пренася в някой друг свят и те кара да танцуваш чак до сутринта.

Естествено, нищо не може да се сравни с истерията на публиката, когато зазвучат The Prodigy. Откривайки с Breathe, Торнхил намекна, че вечерта ще е един своеобразен трибют към приятеля му, който се е превърнал в брат – Кийт Флинт. През вечерта прозвучаха още No Good, Omen и Smack My Bitch Up.

Едва ли ще е изненада за някого факта, че те бяха придружени от ожесточено пого, много пот, разлята бира и стъкла в обувките на всеки смелчак, приближил се до сцената. Навярно всеки си е тръгнал с поне една синина за спомен от събитието.

Усетил енергията на публиката си, Торнхил продължи сета си по-дълго от обещаното и приключи, разбира се, с доста дълга версия на Firestarter, посочвайки към небето и излизайки пред фенове си да потанцува така, както го правеше едно време.

Но и след като мястото му зад пулта бе заето от следващия DJ, Лирой не си тръгна, а потвърди всичко онова, което се говори за сегашните и бивши членове на The Prodigy. Музикантът остана да изпие по една бира с всички, които искаха да се докоснат до него и да чуят историите му за годините, в които са лудували с Лиъм, Кийт и Максим или просто искат да си направят снимка с него.

Както всеки изпълнител и Торнхил обеща, че ще се върне отново в България възможно най-скоро. А по всичко личи, че е човек, който държи на думата си.