2000$ за среща с музикант – отдаденост или обир?

Какво можете да направите с 2000 долара в джоба? Можете да си купите кола, да обзаведете поне една стая в новия си апартамент, да отидете на почивка или... да кажете "Здравей“ на Лейди Гага. 2000 долара е цената на ВИП пакета, който включва среща с изпълнителката, но струва ли си наистина?

Преди дни, вокалистът на инди бандата The 1975 Матю Хаали предизвика бурни емоции, след като публикува пост в официалния си Twitter акаунт, който напада музикантите, които печелят по подобен начин от феновете си.

"Кой е измислил платените срещи? Някой си е мислил: "Да, сигурно има още нещо, на което да сложим цена... О! Здравей общуване с хората! Ще се харчи като топъл хляб.“ Срещайте се с феновете си или недейте! Не се срещайте с тях само ако ви плащат, честно... какво не ви е наред?“, пише Хаали в Twitter, а реакциите срещу него не закъсняват.

"Има две страни по този казус“, казва Гари Коен от компанията ATC, отговорна за турнето на звезди като Ник Кейв.

От една страна за звездите не е безопасно да се срещат с феновете си на улицата или докато те чакат на опашката за концерта. Все пак всеки знае какво се случи с Джон Ленън, а съвсем наскоро не толкова известната певица Кристина Грими също бе застреляна, докато поздравяваше почитателите си. А така наречените meet & greet се провеждат в строго контролирана обстановка, с много охрана, която не позволява никакви своеволия покрай звездата, за която си платил.

Друг довод, който дават компаниите, а и е изтъкнат от някои фенове, е този, че артистите и без това не получават достатъчно пари от продажбата на дискове, стрийминг платформи и билети от концерти. За това meet & greet вкарва допълнително средства в джоба им.

Стандартът при цените зависи от музикантите. Ако не си толкова известен, ВИП пакетът може да струва и 100 долара с включен билет за концерта. Ако си на върха на славата си, като Шон Менденс например, ще поискаш от феновете си 500 долара, само за да те видят отблизо и 650 долара, ако искаш да получиш китара с подписа на поп певеца. Meet & greet с Ариана Гранде струва 800 долара, а с Рита Ора – близо 200 долара.

И тук идват звезди като Бионсе и съпругът й Джей Зи. През последното си турне, те искаха 2000 долара за ВИП пакет, който дори не включваше нелепата снимка с тях, а само среща с част от екипа им, разхода зад кулисите и питие в специален бар, в който се въртят перфектните им хитове. Предвид състоянието, което фамилията Картър има, е много лесно човек да ги ожали и да си каже, че сигурно не печелят достатъчно от продажбата на CD-та и концерти. Същото може да се каже и за Ариана Гранде и Шон Менденс.

Навярно техните персони струват повече от тази на Принс, който имал практика да иска от феновете си с 5 долара отгоре, ако искат да се срещнат с него и да получат автограф, и то за да плати на охраната, която го пазела от някой прекалено луд почитател. Ник Кейв пък вместо meet & greet със своите фенове, организира малки частни концерти, на които свири и отговаря на въпросите на своите почитатели.

Всъщност, практиката meet & greet е типична главно за американските изпълнители. Много от големите британски звезди странят от подобен начин на печелене на пари. Мениджмънтът на Ед Шийрън например казва, че изпълнителят е бил категоричен - "момичето, което е родено в семейство с по-малко пари, трябва да има същия шанс, като онова, родено в богата, голяма и бляскава къща“.

За цената над 150 долара всеки фен има право да отиде до любимата си звезда за няколко секунди, да си размени едно "здрасти" с тях, в най-добрите случаи получава кутия с подаръци или предварително разписан постер. На опашката зад него има още 200 човека, а охраната не обича онези, които искат да проведат една идея по-дълъг разговор с изпълнителя. Почитателите дори не могат да направят снимка със собствения си телефон, а са принудени да чакат тези от фотограф, за да минава "процесията“ по-бързо.

Много от феновете се изказаха в подкрепа на Матю, като споделиха своите истории в Twitter. Един от тях, на име Мати, пише: "Срещал съм се с Linkin park, U2 и Bring Me The Horizon безплатно. И всички членове на тези групи бяха прекрасни, а преживяването – брилянтно. Веднъж платих 100 долара да се срещна с Fall Out Boy и беше ужасно. Почувствах се ограбен.“

Неговият пост е допълнен от този на Шерил, която пише: "Платих 250 долара за meet & greet и по това време си мислех, че си струва. Но сега, когато се замисля, това беше чист обир за 30 секунди.“