Стожерът на стабилността на Даунинг стрийт 10: Котаракът Лари

Когато на 24 май на Даунинг стрийт 10 в Лондон стана ясно, че премиерът Тереза Мей ще даде изявление, започнаха подготовки.

Минути преди Мей да обяви, че ще се оттегли от премиерския пост, превръщайки се във втория министър-председател на Великобритания, който си тръгва заради Brexit, започнаха подготовките за речта й.

Това включва осигуряване на подиума, от който ще говори, техническото обезпечаване... И разбира се, да се осигури безопасността на котарака Лари.

UPDATE: The brutalist totalitarian May regime has removed Larry the Cat from his position.

He was just enjoying the sun! It is a cruel, cruel world. @Number10cat pic.twitter.com/0uv4Udhzca