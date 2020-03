Bulgaria ON AIR е сред най-предпочитаните източници на информация за зрителите

Националната политематична телевизия Bulgaria ON AIR е един от най-предпочитаните източници на информация – това сочат данните от годишния доклад на Института "Ройтерс" за изследване на журналистиката към Оксфордския университет Digital News Report. Проучването показва, че за период от една седмица 25% от българската аудитория е избрала да се информира и довери на Bulgaria ON AIR, което я поставя в челната петица на най-предпочитаните медии за последните 7 дни и на четвърто място сред най-следените за последните три или повече дни.



Докладът се базира на онлайн проучване направено сред близо 75 хиляди потребители от 38 държави от всички континенти. В него се класират най-предпочитаните медии за всяка страна, както и тези, които се ползват с най-голямо обществено доверие. В челната петица на най-използваните медии са двете големи национални телевизии bTV и NOVA, обществената телевизия БНТ, всекидневникът "24 часа" и политематичната телевизия Bulgaria ON AIR. Сред най-предпочитаните източници на информация е и единствената бизнес телевизия в страната Bloomberg TV Bulgaria, която се излъчва у нас от по-малко от 4 години. За този кратък период от време тя вече е спечелила аудитория от 6% според данните на доклада. По критерий доверие обществените радио и телевизия продължават да оглавяват класацията.

Проучването на Института "Ройтерс" за изследване на журналистиката на показва, че 8% от българите избират онлайн източници на информация, 83% избират телевизионни канали, 23% научават най-важните новини от вестници.

Телевизиите Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria са част от Investor Media Group – една от най-големите онлайн медийни групи. Портфолиото на Investor Media Group включва водещия новинарски сайт Dnes.bg, онлайн институцията във финансовите и икономически новини Investor.bg, лайфстайл сайта за модерните млади хора Tialoto.bg, онлайн изданието за съвременната жена Az-jenata.bg, спортния новинарски сайт Gol.bg и специализираната медиая за бойни спортове Boec.bg, водещия здравен сайт Puls.bg, единствената онлайн медия, насочена към тийнейджърите Teenproblem.net, сайта за недвижими имоти с най-качествените обяви Imoti.net, детския портал Az-deteto.bg, сайта за автомобилни новини Automedia.bg, онлайн платформата за подаване на граждански сигнали Helpbook.info, сайта за кариерно развитие Rabota.bg и други. Част от Investor Media Group са и националното радио Bulgaria ON AIR с покритие в 33 града в страната, както и списанията Bulgaria ON AIR The Inflight Magazine, Investor Digest и GO ON AIR The Traveller’s Magazine.